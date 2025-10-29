Fallece un trabajador en accidente laboral en una empresa en el Polígono de El Sequero

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha fallecido esta pasada noche en un accidente laboral ocurrido en una empresa ubicada en el Polígono industrial de El Sequero, en la localidad riojana de Arrúbal, según ha podido confirmar Europa Press.

De acuerdo con estos datos, la víctima fue aplastada por una puerta del recinto de la firma Alueuropa (antiguo Siproal), sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Al conocerse esta mañana el suceso, ya desde CCOO La Rioja se ha convocado una concentración y minuto de silencio, en su sede de la calle Pío XII de Logroño, por el fallecimiento de este trabajador en El Sequero.

Por su parte, UGT también ha convocado una concentración, si bien la desarrollarán este jueves, a las 11,00 horas, en la sede del sindicato.

Este organización sindical ha lamentado una nueva víctima en el tarbajo, señaladando que "al parecer habría fallecido al quedar atrapado por la puerta horizontal corredera de las instalaciones, que cayó tras salirse de su guía, probablemente por la ausencia de la pieza que bloquea su movimiento".

UGT FICA "considera que, una vez más, podría haberse evitado, y confía en que la investigación en marcha pueda esclarecer las causas y las responsabilidades".

Este es el séptimo accidente laboral mortal que suma La Rioja este año, tres meses después del último fallecimiento de un trabajador, producido en julio en la cocina de un establecimiento de la calle San Juan.