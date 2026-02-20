Familia Martínez Bujanda dona 1.562 euros a la ONG Coopera gracias a su vino solidario 'CoNparte' - FAMILIA MARTÍNEZ BUJANDA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familia Martínez Bujanda ha realizado una nueva aportación solidaria a la ONG Coopera, destinando 1.562 euros a sus programas de acción social, educativa y de cooperación internacional, gracias a las ventas del vino solidario 'CoNparte', elaborado por Viña Bujanda (D.O.Ca. Rioja) con un fin benéfico.

Esta donación reafirma el compromiso de la familia con iniciativas que contribuyen al desarrollo de proyectos en España, Europa y países en vías de desarrollo, especialmente en África y Sudamérica.

Coopera ONGD (La Rioja) trabaja en proyectos educativos y sociales en España, Europa y países en vías de desarrollo, especialmente en África y América Latina.

A través de programas centrados en la educación, la formación y el acompañamiento a colectivos vulnerables, Coopera impulsa iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de personas cada año.

El acto de entrega ha tenido lugar en las instalaciones de la bodega, con la participación de Leticia Villegas, responsable de relaciones públicas. En representación de Coopera asistieron David Chimeno, coordinador de la organización, y Yolanda C. Glauser, responsable de marketing, alianzas corporativas y voluntariado.

Con casi 10.000 botellas vendidas desde el inicio de esta colaboración en 2017, Familia Martínez Bujanda ha destinado más de 11.000 euros para apoyar iniciativas sociales y educativas de la ONG, consolidando una relación basada en valores solidarios y compromiso social.

'CoNparte' es un vino elaborado con uva tempranillo y criado durante doce meses en barrica de roble americano. De su precio de venta, 1,80 euros por botella se destinan directamente a Coopera.

Su imagen, representada por un corazón formado por dos figuras abrazadas, simboliza el espíritu de colaboración que impulsa esta iniciativa. El vino procede de los viñedos de Viña Bujanda, donde la uva se cultiva bajo criterios de viticultura sostenible y respeto por la tradición familiar.