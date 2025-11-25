FER y UR hacen un llamamiento a las empresas para hacer frente a los "cambios" formando a su personal

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja y la Universidad de La Rioja han hecho hoy un llamamiento dentro del Programa de Microcredenciales: "Necesitamos que nuestra gente se forme para poder hacer frente a los cambios tan profundos y tan importantes que tenemos", ha resaltado el secretario general de la FER, Eduardo Fernández.

El Programa de Microcredenciales, impulsado desde la Unión Europea, son certificaciones académicas de corta duración diseñadas de forma "adecuada a las necesidades que manifiesten cada uno de los sectores productivos, o las empresas en particular", ha explicado la rectora de la universidad, Eva Sanz.

De este modo, ha incidido, "puede haber formaciones transversales para todas las empresas; o puede haber encargos específicos para una empresa en concreto y para un colectivo concreto de sus profesionales".

En este marco, la Federación de Empresas de La Rioja ha acogido un encuentro, en la mañana de hoy, en el que el secretario general de esta entidad, Eduardo Fernández, junto a la rectora de la UR, han animado a las empresas a beneficiarse de este programa.

"La formación que vamos a ofrecer", ha explicado Fernández en declaraciones a los medios de comunicación, "es una formación especializada, corta, flexible, de calidad".

Está "avalada por la Universidad de la Rioja y, en muchos casos, tiene unos importantes niveles de cofinanciación". "Por lo tanto, reúne todos los requisitos para que sea útil para nuestras empresas", ha resaltado.

El responsable de la FER ha asegurado que "el principal problema" de las empresas es "la falta de personal cualificado". De hecho, ha asegurado que "son numerosas las empresas" que aseguran que "no pueden acometer planes de crecimiento porque no encuentran personal".

Ha sumado: "Vivimos en un mundo cambiante, con muchísimas incertidumbres, los cambios cada vez son más profundos, más rápidos, por lo tanto, nuestras empresas tienen que adaptarse".

Se trata de una formación para la que no se requiere titulación universitaria previa, pero es una formación universitaria y el profesorado de estas microcredenciales está formado por profesores, catedráticos e investigadores.

Sanz ha concretado que está destinado a cualquier persona en edad profesional entre los 25 y los 65 años en el caso de la financiación del Ministerio y de la Unión Europea. En cuanto a las que se organicen sin acceder a financiación, para cualquier persona mayor de dieciséis años. Se cuenta con hasta 400.000 euros de fondos para invertir.