Fernández Cornago destaca "la importancia del diálogo" como punto de unión entre el Parlamento y las Defensorías Univers

Fernández Cornago destaca "la importancia del diálogo" como punto de unión entre el Parlamento y las Defensorías Universitarias

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha acogido este lunes el acto de recepción oficial a los participantes procedentes de 64 universidades españolas que durante tres jornadas participan en Logroño en el XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández Cornago, ha afirmado que "para nuestro Parlamento es un motivo de orgullo colaborar con este encuentro tan importante que, en definitiva, ensalza algo que nos define y nos une por encima de todo: la importancia del diálogo".

En este sentido, Fernández Cornago ha resaltado que "esa esencia es la que inspira vuestra labor en las Defensorías Universitarias, y también la que guía nuestro trabajo en el Parlamento como representantes de los ciudadanos".

"Ciertamente, creo que existe una sintonía perfecta entre vuestra noble tarea y la nuestra. A todos nos impulsa un mismo propósito: servir al interés general. En vuestro caso, de la comunidad universitaria; en el nuestro, de la sociedad riojana", ha explicado.

LA UNIVERSIDAD, UN "ESPACIO MÁS HUMANO"

La presidenta del Parlamento regional ha observado que "en un mundo con frecuencia dominado por la inmediatez y la confrontación, las Defensorías Universitarias encarnáis el valor de la escucha paciente, la equidad y la solución pacífica de los conflictos".

"Con vuestra labor, contribuís a hacer de la universidad un espacio más humano. Y al unir ese compromiso con la excelencia académica, la convertís en un espacio de aprendizaje integral", ha añadido.

Para finalizar, Fernández Cornago, les ha deseado unas jornadas "de provechoso debate y colaboración" en La Rioja, "una tierra que combina tradición con futuro e innovación; donde hay talento, enorme potencial, emprendimiento y diálogo".

"Somos una comunidad que valora lo auténtico, lo que se hace bien y lo que construimos entre todos. En definitiva, La Rioja recibe con los brazos abiertos y deja encantado a quien la visita", ha finalizado la presidenta.