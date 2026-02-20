La Fiesta del Pan y el Queso de Quel y el Belenismo inician camino para ser declarados Bien de Interés Cultural

Archivo - Fiesta del Pan y el Queso de Quel - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha iniciado los trámites para que sean declarados como Bien de Interés Cultural la Fiesta del Pan y el Queso de Quel y el Belenismo, tal y como ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor.

En rueda de prensa junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, Pérez Pastor ha dado a conocer la incoación de un expediente que finalizará con la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de dos declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC).

De este modo, la Fiesta del Pan y el Queso y el Belenismo se sumarán a la nómina de BIC inmateriales de La Rioja, donde ya figuran la tradición del milagro del gallo y la gallina de Santo Domingo de La Calzada, la Crónica Najerense, el Solar de Tejada, los picaos de San Vicente de la Sonsierra, la jota riojana o los danzadores de Anguiano.

"Una serie de productos culturales uy particulares, muy vinculados al territorio, que dan un color muy particular y que son, en el fondo, equiparables a una catedral", ha resaltado.

Se trata de un "sueño lárgamente acariciado" en el caso de la tradición de Quel; y un bien "universal" en el caso del Belenismo, ha indicado Pérez Pastor.

"Lo inmaterial", ha resaltado el consejero, "es el corazón de toda cultura, porque es lo que aporta un sistema de valores, una serie de citas en el calendario, unos comportamientos rituales, algo que, en el fondo, redunda en lo más valioso de una comunidad que es lo identitario".

Ha explicado cómo "tenemos belenes vivientes como, por ejemplo, el de Alcanadre; y numerosas muestras, entre las que sobresale Santo Domingo de la Calzada, que es poseedora del mejor belén napolitano".

En cuanto a La Fiesta del Pan y el Queso de Quel, se desarrolla de forma ininterrumpida desde hace quinientos y recuerda "una devoción popular de cómo el pueblo sobrevivió a un episodio de peste", es decir, "hay toda una narrativa popular".

Iturriaga ha explicado que estas declaraciones buscan "proteger". "Porque el declarar algo Bien de Interés Cultural supone garantizar la salvaguarda y poner en valor y acercarlo a la ciudadanía", ha indicado.

BELENISMO

El expediente relativo al Belenismo se fundamenta en una tradición con más de ocho siglos de trayectoria, ampliamente implantada en el territorio y vinculada al ciclo navideño.

No se limita a la representación plástica del nacimiento, sino que integra técnicas escultóricas, arquitectura efímera en miniatura, composición escénica y uso simbólico del paisaje.

En La Rioja se documenta la existencia de belenes familiares, monumentales, mecánicos, dioramas y belenes vivientes, promovidos tanto en el ámbito doméstico como en parroquias, asociaciones y espacios públicos.

La implicación de colectivos culturales y vecinales, junto con la transmisión de saberes artesanales entre generaciones, refuerza su dimensión social.

Además, el belenismo cuenta con reconocimiento estatal como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que avala su relevancia y justifica su protección en el ámbito autonómico.

FIESTA DEL PAN Y EL QUESO

El expediente de la Fiesta del Pan y el Queso se apoya en su excepcional antigüedad y continuidad histórica, documentada desde 1479. Se trata de un ritual votivo nacido tras una epidemia de peste, cuyo cumplimiento anual ha sido garantizado durante más de cinco siglos por la Cofradía del Santo Cristo de la Transfiguración.

En esta fiesta sobresale su estructura ceremonial: procesión, celebración religiosa, lectura pública de la Carta Fundacional medieval y reparto simbólico de pan y queso mediante su lanzamiento desde la ermita. Este gesto ritual, cargado de significado, actualiza valores de solidaridad, igualdad y cohesión social.

La pervivencia de la Carta Fundacional y su lectura anual confieren a esta celebración un valor documental y simbólico extraordinario dentro del conjunto de fiestas tradicionales españolas.