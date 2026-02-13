La final autonómica de la segunda edición de 'Pequeños Gigantes de la Lectura' reúne a 250 escolares en San Millán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La final autonómica de la segunda edición de 'Pequeños Gigantes de la Lectura' se ha celebrado hoy, 13 de febrero, en el refectorio del monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con la participación de diez escolares finalistas de 4.º de Primaria y la asistencia de 250 compañeros procedentes de distintos centros educativos de La Rioja.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de la coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez.

El jurado, integrado por la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, el director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez, la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, y la representante de la Asociación Riojana de Escritores (ARE), Natalia Gómez, ha proclamado vencedor a Sami Bahloul, alumno del CEIP Quintiliano (Calahorra), que representará a La Rioja en la final nacional del concurso, organizada en el marco de la Feria del Libro de Madrid el próximo 5 de junio.

En dicha cita, Bahloul se sumará a los representantes autonómicos que subirán al escenario junto a los autores de los libros elegidos. Han completado el podio Valeria Achútegui (CEIP Aurelio Prudencio, de Calahorra) y Ana Ridruejo (CEIP Antonio Delgado Calvete, de Arnedo).

En esta edición han participado 21 centros educativos de las localidades de Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Logroño, Murillo de Río Leza y Nalda, con más de 900 alumnos de 4º de Primaria que han leído en voz alta en las distintas fases del certamen. A lo largo del curso se han celebrado seis semifinales en Alfaro, Arnedo, Calahorra, Nalda y Logroño -en la Biblioteca Pública de La Rioja y la Biblioteca Rafael Azcona-, de las que han salido los diez finalistas.

Los centros representados en la final autonómica han sido: Antonio Delgado Calvete (Arnedo), Eladio del Campo Íñiguez (Murillo de Río Leza), Amor Misericordioso (COAMI) de Alfaro, Purísima Concepción y Santa María Micaela Adoratrices (Logroño), Compañía de María-La Enseñanza (Logroño), Santa Teresa (Calahorra), Quintiliano (Calahorra), Aurelio Prudencio (Calahorra) y Duquesa de la Victoria (Logroño).

Tras la prueba, todos los participantes han visitado el conjunto monástico y el grupo de finalistas ha accedido a la biblioteca y han recibido un lote de obsequios con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, la Fundación San Millán de la Cogolla y el Instituto de Estudios Riojanos.

DE ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL

'Pequeños Gigantes de la Lectura' es un programa pedagógico de promoción de la lectura que propone recuperar la experiencia colectiva de la lectura en voz alta en el aula. En su cuarta edición en España, segunda en La Rioja, el proyecto ha alcanzado cerca de 20.000 participantes de unos 300 centros educativos, entre ellos 11.000 alumnos de 4º de Primaria que han leído en voz alta en alguna de las fases del juego.

Entre el 29 de enero y el 13 de febrero se han celebrado once finales autonómicas en distintas comunidades autónomas. El proyecto, considerado el primer juego de lectura en voz alta del ámbito iberoamericano, se desarrolla también desde 2024 en República Dominicana, Colombia y México, y prevé su implantación en otros países latinoamericanos.

La iniciativa cuenta en nuestra región con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, y de la Fundación San Millán de la Cogolla.