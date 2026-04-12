Los finalistas de "+Teatro con Diamante" subirán a escena en mayo en Bodegas Franco-Españolas - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Franco-Españolas ha dado a conocer las compañías finalistas de la XIII edición de "+Teatro con Diamante", su consolidado certamen de teatro corto en sesión continua, que volverá a transformar sus espacios centenarios en escenarios teatrales los próximos 21, 22 y 23 de mayo de 2026.

En esta edición, el concurso reunirá a cinco compañías procedentes de distintos puntos de España: Barcelona, Madrid, Sevilla y San Sebastián, reafirmando el carácter nacional y la diversidad creativa de esta cita cultural.

Las obras seleccionadas son:

Obrador Escénika (Barcelona), con "Será mejor que quedemos como amigos", una comedia ácida sobre las rupturas sentimentales y las verdades a medias.

Teatratma (Madrid), con "Ni se te ocurra decírselo a nadie", un retrato incómodo sobre la culpa, la hipocresía y los límites de la lealtad.

El Sueño Producciones (Sevilla), con "El sueño", un encuentro imaginario entre Camille Claudel y Alberto Giacometti sobre arte, obsesión y soledad.

21:12 Produkazioak (San Sebastián), con "Visita guiada", una comedia de tensión ambientada en el Louvre que mezcla humor y suspense.

Agrupación Teatral La Maleta (Madrid), con "La Gata Cristy con diamantes", una comedia de enredo sobre fe, engaño y apariencias.

El vino Diamante será, un año más, el hilo conductor de las piezas, que se representarán en distintos espacios de la bodega como salas de depósitos, barricas y botelleros, adaptados como escenarios de microteatro.

Cada obra se representará en varias sesiones diarias, permitiendo al público disfrutar de una experiencia escénica única en un entorno singular.

A lo largo de las tres jornadas, más de 500 espectadores asistirán a las representaciones y serán los encargados de elegir, con sus votos, a la compañía ganadora y el pódium final.

LOS PREMIOS.

El concurso está dotado con los siguientes premios:

Primer Premio: 2.500 euros + lote de vino Diamante

Segundo Premio: 1.500 euros + lote de vino Diamante

Tercer Premio: 700 euros + lote de vino Diamante

Cuarto y Quinto Premio: 500 euros + lote de vino Diamante

Las representaciones se celebrarán los días 21, 22 y 23 de mayo, en formato de sesión continua.

Las entradas ya están disponibles a un precio de 37euro, en el siguiente enlace: https://enoturismo.francoespanolas.com/enoexperiencia/?teatro-diamante

Un euro de cada entrada vendida se entregará al Banco de Alimentos de La Rioja.

+Teatro con Diamante se consolida así como una de las citas culturales más singulares de Logroño, integrándose en la programación de Bodegas Franco-Españolas junto a eventos como el Cine de Verano, Hallowine o El Día de la Moda y el Vino, con el objetivo de impulsar el teatro, la música y el arte a través de la cultura del vino.