Finaliza el pleno del Ayuntamiento sin debatir 9 puntos tras levantarse PP y Cs, "engañados" sobre motivos de un receso

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Logroño, que se preveía que durase unas seis horas, ha finalizado pasados unos minutos de las 2 de la tarde, al levantarse de la sesión todos los integrantes de los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos, que han afirmado sentirse "engañados" por los motivos de un receso de una hora en la celebración del plenario.

Un receso que, en principio, como ha explicado a eso de la 1 de la tarde el presidente del pleno, Francisco Javier Pérez Diego, se había programado a las tres horas de debate, en la mitad aproximadamente de lo que se preveía una sesión larga, debido a la gran cantidad de temas incluidos en el orden del día.

Este descanso ya había sido adoptado entre las críticas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, y hasta del concejal regionalista Rubén Antoñanzas, por considerar tanto que era un receso demasiado largo -de una hora de duración- como que se adoptaba demasiado pronto para la hora de comer, por lo habían reclamado que se prosiguiera con el debate al menos hasta las 14,30 ó 15 horas.

Algo que ha sido rechazado por el presidente del pleno, que ha aducido que la decisión se había tomado sin discusión en el Junta de Portavoces anterior al pleno, a lo que los grupos han rebatido que "no ha habido votación al respecto" e incluso el portavoz 'naranja', Ignacio Tricio, ha calificado de "dictatorial" la actitud de Pérez Diego.

En cualquier caso, el receso ha seguido adelante, y la situación ha estallado del todo en el momento de reanudar la sesión, pocos minutos después de las 14 horas. Ha sido entonces cuando el portavoz del PP, Conrado Escobar, ha tomado la palabra para anunciar que su Grupo se levantaba del pleno "porque nos hemos enterado que la verdadera razón del receso ha sido para que el alcalde fuera a saludar a la reina".

Doña Letizia ha estado esta mañana en Logroño, participando en la entrega de los Premios Princesa de Girona y en el Tour del Talento, en un acto que se ha celebrado entre las 11 y las 13 horas en Riojafórum. Como ha apuntado Escobar, "en el Parlamento, la sesión se ha interrumpido, pero todo el mundo sabía para qué".

"La diferencia -ha argumentado- radica aquí en que esto se ha ocultado y se nos ha presentado de otra manera, ese empeño por interrumpir la sesión pero ocultando el motivo, no es razonable. Estamos todos de acuerdo en que, ante una visita de la reina, el máximo responsable de la ciudad debe ir a saludarla y agradecerle su estancia. Pero no así, ocultando e incluso mintiendo".

De este modo, ha justificado su decisión el portavoz 'popular', "y con dolor institucional, no nos queda otra que levantarnos", ante lo que ha mostrado al presidente del pleno "que lamentamos las molestias que esto pueda causar, pero no queda más que levantarnos, por respeto a lo que representamos".

En este mismo sentido se ha pronunciado Tricio, quien ha dicho que "está muy bien que el alcalde vaya a saludar a Doña Letizia, pero lo mismo que la semana pasada en Junta de Portavoce nos pareció razonable que nos dijeran que el pleno estaba por encima de la visita, hoy nos sentimos engañados por el alcalde y por el presidente del pleno, han tenido una actitud que no se puede consentir".

"En el Parlamento han parado, pero lo han hecho a sabiendas, no a escondidas, como aquí. Esperemos que ésta no sea la tónica de los 14 meses que quedan de Legislatura, porque tendremos que plantearnos seriamente nuestra propia actitud en los plenos", ha asegurado el portavoz municipal de Ciudadanos.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, por su parte, ha considerado que "se trata de un malentendido", y, si bien ha apuntado que "en una crítica a la Presidencia del pleno, se debería haber dicho la realidad en la Junta de Portavoces", ha insistido en "un error involuntario" y ha pedido a PP y Cs "que se queden" en la sesión plenaria.

Acto seguido, ha intervenido el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha pedido disculpas, "siento -ha dicho- que este equívoco hasrta generado malestar, un problema o esta situación tan rara" y también ha reclamado a los dos grupos de la oposición su presencia "para poder seguir el pleno con normalidad".

"El pleno -ha afirmado- va a ser largo, y va a durar más de lo normal por eso se ha hecho el receso. Ha sido una cortesía que, si la reina viene a Logroño, el máximo representante de los logroñeses vaya a agradecerle su presencia en la ciudad, y ha sido no en el momento de su llegada, sino durante el receso de la sesión. Y he vuelto luego siguiendo las indicaciones del presidente del pleno".

Y, por último, ha intervenido Pérez Diego, quien ha reseñado que "he partido el pleno por la mitad, a las tres horas considerando que iba a durar unas seis, he parado sin saber si el alcalde iba a comer, a saludar a la reina o qué iba a hacer" y ha pedido a PP y Cs que "como presidente del pleno, les ruego que no se levanten".

Algo que ambos grupos han hecho de cualquier manera, por lo que no ha sido posible debatir las tres mociones -dos del PP y una de Ciudadanos- aún pendientes en el orden del día, al igual que las tres preguntas, dos planteadas igualmente por los 'populares' y otra por los 'naranjas'. Y, en vista de la situación, tanto Antoñanzas -con dos mociones pendientes-como UP -con una- han decidido retirar sus propuestas, por lo que Pérez Diego ha dado el pleno por concluido y ha levantado la sesión.