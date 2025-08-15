El Fiscal pide tres años de cárcel a un acusado de apropiarse de los ingresos de una sociedad agraria

Archivo - El juicio está previsto para el lunes 15 de septiembre en la Audiencia Provincial - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide tres años de cárcel a L.C.G, al que acusa de un delito de apropiación indebida por, presuntamente, transferirse dinero de una sociedad agraria, y quedarse con lo ganado por las cosechas, a espaldas del otro socio.

Según relata el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y el denunciante acordaron en el año 2012, de manera verbal, constituir una comunidad de bienes para la explotación agrícola.

Para ello, cada uno aportó una serie de bienes y derechos, compraron maquinaria y decidieron repartirse a partes iguales beneficios y gastos. El acusado se encargaba de la parte financiera y administrativa y el denunciante de las tareas agrícolas.

En el año 2014, el acusado le dijo al denunciante que no tenía liquidez, por lo que éste pidió un préstamo de 50.000 euros que ingresó en la cuenta que ambos tenían en común en dos abonos de 25.000 euros.

En un momento determinado, el demandante observó, en esta cuenta corriente común, "numerosas" transferencias, por parte del acusado, a la mercantil CASTILLO GONZALO 2008 S.L., de la que era socio y administrador único, "sin justificación alguna".

También, transferencias a nivel particular, todas ellas sin justificar, superiores a los ingresos en concepto de aportación que había realizado.

Según el informe pericial, el denunciante ingresó en la cuenta bancaria conjunta 142.630,76 euros, y se le devolvieron 20.137,75, lo que deja un saldo a favor de la cuenta de 122.493,01 euros.

En cuanto al acusado, entre los ingresos y reintegros efectuados por él a nivel particular, su saldo a favor fue de 27.941, 36 euros; y en las relaciones con la mercantil CASTILLO GONZALO 2008 S.L., el saldo a favor fue de 51.090,65 euros, todo ello sin contar las ingresos y reintegros por conceptos indeterminados efectuados por ambas partes.

El Ministerio Fiscal también apunta que el acusado, a pesar de las aportaciones comunes de efectivo, maquinaria e instalaciones con el denunciante y del pacto existente, ingresó en su cuenta personal los importes de las cosechas de remolacha de 2015 y 2016.

El perjudicado reclama por los conceptos de maquinaria y material no devuelto, así como por las cosechas y las transferencias no consentidas realizadas por el acusado de la cuenta común 130.235,21 euros.

La vista oral está prevista para el lunes 15 de septiembre en la Audiencia Provincial.