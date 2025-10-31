La Fiscalía mantiene la pena de 22 años de prisión para el acusado por el crimen de Los Lirios

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal mantiene la petición de 22 años de cárcel para el hombre acusado de un delito de asesinato con alevosía al presuntamente matar a su mujer en el interior de su domicilio de Los Lirios el 13 de octubre de 2020. Por su parte, sí que eleva la indemnización para el hijo de ambos de 50.000 a 100.000 euros.

Asimismo, la Acusación Particular -que defiende los intereses de los ocho hermanos de la víctima- eleva a definitivas sus conclusiones provisionales y, al igual que el Ministerio Fiscal, solicita 22 años de cárcel para el acusado y la Defensa sigue negando todos los hechos que incriminan a su cliente.

Este viernes finalizará el juicio contra Á.E.M., de 62 años actualmente, tras 10 días de sesiones. A partir de ahora, será el Tribunal Popular -compuesto por 5 mujeres y 4 hombres- quien deberá decidir sobre la culpabilidad o no del acusado.

LOS HECHOS

Según informa el escrito de la Fiscalía, el suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado, Á.E.M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado (Burgos) para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días.

Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio.

Fue entonces, según el Fiscal, cuando el acusado movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que, al coincidir el crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.

PETICIONES DE CÁRCEL

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado 22 años de prisión. El Ministerio Público contempla además en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de "cometer el hecho por razón de género".

Igualmente, el fiscal, en sus conclusiones finales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 100.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.