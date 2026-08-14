El Foro Social pide a Escobar que se quite las gafas del eclipse y pregunte a la gente si quiere más coches

Campaña del Foro Social en el lugar en el que está prevista la rotonda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social ha desarrollado hoy una compaña informativa, alrededor de la construcción de una rotonda en Vara de Rey, en la que ha pedido al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que se quite las gafas del eclipse y pregunte a la gente si quiere "más coches y menos sombra".

Julio Rubio, como portavoz del movimiento, ha insistido en la necesidad de abrir "un proceso participativo" entre la ciudadanía para saber si gastar un millón de euros en la rotonda es "una buena inversión para la ciudad".

Ha explicado que los "argumentos" que da el Ayuntamiento de Logroño "son solamente que" en el punto que va a ir la rotonda, en la confluencia entre Vara de Rey y Pérez Galdós "se va a poder girar a la izquierda", algo que ahora no se puede hacer.

De este modo, una rotonda es una buena solución para el Equipo de Gobierno de Escobar "porque hace más fluido el tráfico". Pero, ha añadido, es un argumento pensado "para el coche, no para las personas".

Para el Foro Social es "un derroche dedicar un millón de euros para que se pueda girar a la izquierda y puedan entrar más coches por inyectar más coches en el centro urbano".

Por eso, el Foro Social ha desarrollado, en la mañana de hoy, una campaña, en el lugar en el que se ejecutarán las obras, con carteles para explicar a la ciudadanía su opinión frente a la que se está dando desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

A pesar de estar "en un momento muy avanzado de la licitación", Rubio ha entendido que, si Escobar "se quitase las gafas de Eclipse y quisiese mirar la realidad, todavía se podría parar".

De este modo le ha animado a que abra un proceso participativo para ver si "la gente realmente prefiere que haya más coches en el centro de la ciudad, prefiere que haya menos árboles, prefiere que haya menos sombra, que cuando nos machaque el calor, esté en los coches que vayan fluidamente con su aire acondicionado".