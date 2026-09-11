Fuenmayor, preparado para vivir sus Fiestas Patronales en honor a la Cruz

Pregoneros de Fuenmayor, María Ángulo y Héctor Garoña - AYUNTAMIENT DE FUENMAYOR

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuenmayor ya está preparado para vivir sus Fiestas Patronales en honor a la Cruz, que se celebran del 11 al 14 de septiembre con un completo programa de actividades pensado para todos los públicos. Música, tradición, deporte, espectáculos familiares, gastronomía, festejos taurinos y ocio llenarán las calles de Fuenmayor durante cuatro intensas jornadas.

El viernes 11, tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas con el pregón, a cargo de María Ángulo y Héctor Garoña y el lanzamiento del tradicional cohete anunciador junto al alcalde, Alberto Peso. Uno de los platos fuertes tendrá lugar ese mismo día, ya que a partir de las 23,30 h llegará el turno de la música con la actuación de la afamada orquesta 'Panorama City', que presentará una puesta en escena innovadora con un espectacular escenario con más de diecisiete artistas en escena.

Del 11 al 14 de septiembre, Fuenmayor ofrecerá una programación repleta de propuestas para todas las edades. Este año las fiestas incluirán también una cena organizada por la asociación juvenil 'Los de Fuchu' y la Peña 'La Popular', más de doscientas personas compartirán mesa para después acudir a las vacas nocturnas en la plaza de toros. Todo eso será la noche del sábado.

Otro de los actos más esperados de las fiestas es el Gran Prix, el domingo por la tarde seis equipos competirán para alzarse con el título, esquivando las embestidas de las vaquillas y sorteando obstáculos como la gran yincana hinchable. Todos los días habrá sueltas de vaquillas para los aficionados. La música será otro de los grandes atractivos de estas fiestas.

No faltarán las orquestas de primer nivel, los tributos, jotas, mariachis, charangas y conciertos como el del músico y compositor riojano Jorge García. La gastronomía siempre presente con las degustaciones gastronómicas y el tradicional rancho del día de la Jira, donde se juntarán más de 500 comensales.

Los espectáculos pirotécnicos volverán a iluminar el cielo de Fuenmayor la noche del domingo, con el espectacular castillo de fuegos artificiales. Y durante todas las noches no faltarán los ya tradicionales toros de fuego.

El día del patrón no faltarán tampoco la misa y procesión para finalizar con la veneración de la reliquia de la Santa Cruz. En resumen más de cincuenta actos para todos los públicos con importantes novedades.