Galiana anuncia una Nueva Orden de la Escuela Rural que supondrá un "salto cualitativo en su mejora y funcionamiento"

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, una Nueva orden de la Escuela Rural que supondrá un "salto cualitativo en su mejora y funcionamiento".

Galiana ha respondido a una interpelación de la socialista Teresa Villuendas garantizando su apuesta por la escuela rural y anunciado una orden que surge, ha dicho, cuando se cuenta con unos Centros de Escuela Rural Agrupada con instrucciones que datan del año 1994.

La nueva orden incluirá desde una distribución de espacios hasta itinerancias, pasando por número de unidades o cómo se establecen las jornadas.

En su interpelación, la diputada socialista Teresa Villuendas ha visto "imprescindible incentivar la estabilidad" del profesorado y poner en marcha "medidas atractivas" para mantener la escuela rural.

Ante la celebración el próximo sábado, 5 de octubre, del Día del Docente, Villuendas ha citado unos versos de García Lorca para hacer alusión a la "explosión de alegría que los niños transmiten a la salida de los centros educativos". Y, ha añadido, "muy especialmente rurales".

"Esta escuela tiene la suerte de ser atendida por el servicio público", ha añadido considerando que es "donde se realiza la mejor personalización del aprendizaje" y apostando por dotarle de "los mejores servicios".

Ha mostrado su "desconfianza" con los planes del actual Gobierno riojano en la escuela rural; y, "consciente de la complejidad" de su mantenimiento ha abogado por un Plan Integrado a futuro "para el mantenimiento de la misma".

El consejero de Educación, Alberto Galiana, que ha mostrado su convencimiento en la necesidad de "redoblar esfuerzos" ha creído que "La Rioja en gran medida son sus pueblos"; por eso, ha señalado, quiso tener un gesto hacia la escuela rural iniciando el curso en la escuela de Baños de Río Tobía.

Ha asegurado que se seguirá apostando por mantenimiento de esta escuela "incluso en un momento de descenso demográfico" y ha reconocido que tiene mayor nivel de interinidad".

Como medidas puestas en marcha, ha apuntado la posibilidad de posibilitar que los docentes interinos estén más de un curso asignados; lo cual, ha visto, "es un paso" y "habrá que adoptar más".

Ha visto "puntos de coincidencia" con el PSOE y se ha mostrado "dispuesto a trabajar" con Villuendas en ese tema. Ha finalizado agradeciendo el tono de la socialista

POLÍTICA INDUSTRIAL

Distinto tono ha tenido la interpelación del socialista Jose Ángel Lacalzada, que ha acusado al Gobierno riojano de "mentir" y en la que la consejera de Economía, Belinda León, le ha tildado de "aburrido y cansino" por insistir, un pleno más, en el hecho de que el Gobierno de La Rioja haya devuelto al Estado veinte millones de euros.

Mientras Lacalzada ha insistido en que supone "perder una oportunidad", León ha vuelto a explicar que las condiciones eran "imposibles de cumplir" y el Gobierno central se negó a ampliar los plazos.

"No ha hecho nada que no sea regodearse como un hámster en lo que no pudo hacer", le ha dicho León al que fuera consejero con el Gobierno socialista.

"Dicen que no tenemos política industrial pero están mirando en un cajón que es el suyo", ha dicho pidiéndole que "deje de seguir con este mantra".