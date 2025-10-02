Galiana espera que en 2026 se puede avanzar en solucionar la situación de los profesores singulares de FP

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha indicado que espera que en 2026 se pueda avanzar en solucionar la situación de los profesores singulares de Formación Profesional en La Rioja. Ha sido en una respuesta a una pregunta planteada por el diputado de IU-Podemos, Carlos Ollero.

Éste último ha recordado que "desde hace años unos 70

docentes técnicos y singulares de nuestra formación profesional llevan reivindicando una equiparación salarial con el resto de sus compañeros, pidiendo algo tan básico como el principio de, a igual trabajo, igual salario". Una situación "discriminatoria que ya ha sido resuelta por varias comunidades autónomas".

Ante ello, Ollero ha señalado al Gobierno riojano que "tienen

una oportunidad de oro en el debate de los presupuestos de 2026, siendo una oportunidad idónea para resolver esta discriminación de numerosos profesores, profesoras técnicos y singulares de nuestra formación profesional"

A este situación, ha criticado el diputado de IU la "incorporación tardía de profesorado interino, falta de infraestructuras, prevención de riesgos laborales o recortes en el número de horas para nuestros docentes; cuestiones a las que "no están dando respuesta". Por ello, ha preguntado a Galiana para concluir, que "cuando declaraba que la Formación Profesional es la joya de la corona en nuestra comunidad autónoma, se refería ¿a la Formación Profesional pública o a la Formación Profesional privada?".

En su respuesta, el consejero de Educación ha asegurado que "la Formación Profesional en La Rioja es una de las joyas de la corona del sistema educativo, algo que afirmamos por convicción, pero también con los hechos, porque "nunca, en la historia de La Rioja, ha habido tanta oferta formativa y nunca ha habido tantos alumnos de Formación Profesional".

A continuación, sobre la integración de esos profesores técnicos de formación profesional, que "efectivamente es un tema que se remonta ya hace unos años, porque proviene de la anterior legislatura, derivado de una incompleta regulación e introducción de este colectivo de la Formación Profesional en la enseñanza secundaria en la Ley de 2022 de la Formación profesional en España y del Real Decreto que lo regula a nivel nacional".

A su vez, ha recordado que también en el ámbito de La Rioja "se dispuso, a finales de la anterior legislatura, una resolución, concretamente la 38-2023 de cada año que abría ese procedimiento y sigue vivo". Todo ello, porque "esa resolución que todavía mantiene vivo ese proceso, para que esos profesores, parte de ellos al menos, se puedan integrar, no finaliza hasta comienzos de 2026".

En este punto, ha asegurado que la Consejería "nunca ha manifestado una cerrazón al respecto, al revés, porque hemos manifestado, y yo personalmente, la disposición al análisis en el seno de la mesa sectorial y, obviamente, aunque ha habido otras prioridades, no estamos en absoluto cerrados a ese análisis".

"Nuestra postura es de análisis abierto, rigor y, evidentemente, como se está haciendo en la mayoría de las comunidades autónomas", ha añadido, para concluir, que espera que "a lo largo de 2026 podamos avanzar en esa materia".