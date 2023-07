Gamarra afirma que ganarán "el partido al Sanchismo" y apela a votar "masivamente" al PP para "asegurar el cambio"

(((EMBARGADO HASTA LAS 00,00 HORAS)))



LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 23 de julio "conseguiremos ganar el partido al Sanchismo" y ha pedido el apoyo "masivo" para Alberto Núñez Feijóo para terminar "con la política negativa" de estos últimos cinco años. "Es el momento decisivo para asegurar el cambio", ha aseverado.

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido para participar en la tradicional pegada de carteles que el PP riojano ha celebrado en el Círculo Logroñés acompañada del cabeza de lista al Senado, Luis Martínez Portillo, y el resto de afiliados y simpatizantes al partido.

Durante su intervención, la candidata riojana ha explicado que "ya jugamos la primera parte del partido, el pasado 28 de mayo, el PP ganó y lo hizo por goleada pero no hay que confiarse, nos queda la segunda parte que será el próximo de 23 de julio. Este año será el año de la derogación del Sanchismo".

UNA CAMPAÑA "DECISIVA"

Así las cosas -ha defendido- "hoy comenzamos una campaña electoral que será decisiva para los 48 millones de españoles pero también para más de 300.000 riojanos. Una campaña en la que nos jugamos "el momento del cambio, esta es nuestra gran oportunidad".

Pero para la candidata al Congreso para conseguirlo "solo hay una forma de hacerlo" y esta es "votando masivamente al PP a pesar de que, con este adelanto de elecciones, lo que quería Pedro Sánchez es que la gente no fuera a votar".

Como ha indicado, "buscó una fecha compleja que pilla a muchos riojanos de vacaciones pero no hay que elegir entre las urnas y vacaciones, todavía está abierto el plazo para el voto por Correo para que Sánchez no se salga con la suya". El día 23 de julio "tenemos que votar masivamente porque si no, Sánchez se queda".

"Esto es lo que tenemos en las manos, la papeleta del PP es el viaje solo de ida para que Pedro Sánchez salga de La Moncloa y aspiremos a una política de verdad con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno".

Y "lo haremos para cerrar esta etapa de más de 5 años que han sido más que suficientes". De cara a estos quince días de campaña, ha dicho, "nos vamos a esforzar al máximo porque merece la pena este esfuerzo para sacar la mentira de la forma de hacer política. Sánchez ya no engaña a nadie".

Entre esas "mentiras" -destaca- "nos dijo que iba a tipificar el delito de referemdum ilegal pero lo que ha hecho ha sido derogar el delito de sedición e indultar a aquellos que cometieron delitos, Sánchez no ha cambiado de opinión si no que lo que ha hecho ha sido pagar a independentistas para seguir siendo presidente".

También -continúa- "nos dijo que iba a actuar contra la corrupción pero abarató sus penas, todo lo hacía para seguir en el poder o incluso permitió aprobar una Ley solo para mantenerse en el poder como fue la del Solo Sí es Sí".

Ante todo ello, "hoy el PP está aquí unido, motivado y preparado para ganar las elecciones con una amplia mayoría. La Rioja ha marcado el camino y lo vamos a volver a hacer". Por eso ha pedido "aglutinar el voto en torno al PP para que haya una amplia mayoría que permita gobernar a Feijóo y pedimos a los riojanos su confianza para devolver a nuestro país un buen gobierno".

Todo "para desterrar el sectarismo, los bloques y los bloqueos. Nosotros queremos unir a los españoles", ha finalizado.

"CAMBIO DE GOBIERNO"

En el acto también ha tomado la palabra el candidato 'popular' al Senado, Luis Martínez Portillo, quien ha asegurado que hoy "es el inicio de una de las campañas más importantes que hemos podido tener en la historia de España".

Como ha indicado "el conjunto de los españoles está esperando que comiencen estas elecciones" para conseguir "un cambio de Gobierno" porque "hemos tenido un presidente que lo único que quiere es mantenerse en el poder y no preocuparse de los problemas de los españoles. Solo se preocupa por quedar bien con sus amigos nacionalistas o de Bildu".

Así, ha indicado, "los españoles quieren que esto desaparezca, quieren un Gobierno serio y con certeza de que cuide a todos los españoles y este es el Gobierno que representa Feijóo".

De esta manera, ha aseverado, "este es el momento en el que se tiene que producir el cambio". Como ha explicado "desde que Sánchez llegó a la Presidencia, dijo que estuviéramos tranquilos porque nunca iba a pactar con Podemos, esta fue una de sus mentiras pero hubo más. Con este Gobierno "vamos al desastre y por eso es el momento en el que PP tiene que gobernar y para ello os pido ayuda".

"ELECCIONES VITALES PARA LA RIOJA Y LOS RIOJANOS"

Finalmente, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha tomado la palabra para pedir a los riojanos que confíen en el PP para volver a ganar las elecciones de manera contundente.

"A pesar de aquellos que tienen fatiga postelectoral nosotros estamos a tope, venimos a ganar las elecciones, tenemos un partido grande y estamos en forma".

"Estas elecciones son vitales para La Rioja y para los riojanos y nos vamos a dejar la piel para tener los mejores resultados".

Por todo ello, ha finalizado, "el curso acaba el 23 de julio y si no sacamos matrícula de honor no habrá servido para nada todo esfuerzo y resultado".