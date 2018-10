Gamarra apuesta por aplicar contra el terrorismo internacional la misma fórmula con que se logró el fin de ETA

Publicado 18/06/2018 10:56:42 CET

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado en la inauguración de la jornada "Análisis sobre el terrorismo nacional e internacional" que ha organizado la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y se está celebrando en la Universidad de La Rioja.

Gamarra ha iniciado su intervención con una afirmación que todos los españoles debemos tener muy presente: "Éste país ha sido capaz de superar el episodio más atroz de su historia reciente. Pero lo hemos superado gracias precisamente a sus víctimas". Y a ellas se ha dirigido en nombre de la sociedad: "Siempre tendréis nuestro respeto, nuestro apoyo y afecto y, nunca, nuestro olvido".

"No existe la opción del olvido -ha señalado expresamente-. No olvidamos porque es la forma de no caer en errores que nos conduzcan a situaciones similares".

Recordar también para utilizar las mismas herramientas que resultaron eficaces a la hora de acabar con la violencia etarra. Así, para hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional, la alcaldesa ha apostado por la misma fórmula que España aplicó contra ETA: "Una única voz que clame por la unidad y tres herramientas democráticas: la lucha policial a nivel internacional, la aplicación de la Justicia y un unánime clamor social que acorrale, minimice y termine definitivamente con la sinrazón y la violencia del terrorismo internacional".

Esta jornada -que ha contado con la intervención de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, entre otros ponentes- es para la alcaldesa de Logroño un instrumento eficaz para "todos aquellos, y somos la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo, que apuesta por la paz, el respeto y el Estado de Derecho como estrategia de convivencia".

La elección de la universidad como sede de esta iniciativa ha sido un hecho también destacado porque "es fundamentalmente a vosotros, a los jóvenes, a los que hay que trasladar el verdadero relato de todo lo que pasó. Decir claramente quiénes eran los asesinos y quiénes las víctimas. Y qué mejor forma de conocer esta cruenta historia que de la mano de las propias víctimas y de quienes lucharon directamente contra la lacra del terrorismo"

"A las víctimas, a las que debemos agradecer el esfuerzo generoso que están haciendo en favor de la sociedad española". En este sentido, Gamarra ha declarado ser consciente "de que no es sencillo recordar determinados episodios; pero, a cambio, tenéis y además sentís nuestro apoyo, cariño y afecto más sinceros".