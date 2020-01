Gamarra (PP) lamenta que la presidenta de La Rioja "arrodille a riojanos" a cambio de que Sánchez siga en Moncloa

Actualizado 03/01/2020 12:15:22 CET

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes en Logroño que la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, "vende a los riojanos y los arrodilla a cambio de que Sánchez se mantenga en la Moncloa" apoyando acuerdos que "destruyen España y la igualdad de los españoles".

Cuca Gamarra se ha referido así a los acuerdos conocidos de cara a la próxima sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno junto al también diputado nacional, Javier Merino. En este sentido, Gamarra ha sido clara: "Los dos diputados riojanos del PP en el Congreso votaremos 'no' por responsabilidad y lealtad a La Rioja y a los riojanos".

La vicesecretaria de Política Social ha querido analizar el contenido de los acuerdos llegados con el PNV, Esquerra Republicana y Podemos y ante ello ha reiterado: "diremos 'no' a Pedro Sánchez, 'no' a Pablo Iglesias, 'no' a Rufián ni a Bildu ni al PNV" y se ha preguntado "qué harán los representantes socialistas en Madrid durante la votación".

En este punto, ha proseguido, "¿qué van a hacer los diputados del PSOE, María Marrodán y Juan Cuatrecasas, van a traicionar a los riojanos apoyando este Gobierno y el compromiso que asumieron durante la campaña electoral".

Ante ello, ha recordado Gamarra, "La Rioja es una comunidad constitucionalista que cree en el orden constitucional porque nos consideramos iguales al resto de españoles y eso es lo que se traicionará durante esta investidura si los dos diputados del PSOE de La Rioja anteponen los intereses de Sánchez a los de los riojanos".

La diputada nacional ha advertido, además, que estos principios de acuerdo afectarán "negativamente a La Rioja" en diversas materias como el efecto frontera, en materia fiscal, la judicialización de las discrepancias, objetivos de déficit y que además rompe la igualdad entre españoles y la posibilidad de decidir porque habla de consultas y referendums donde los riojanos no participamos".

"LA RIOJA PIERDE"

Así las cosas, Cuca Gamarra ha querido valorar los acuerdos conocidos con los distintos partidos. En el caso del PNV, ha indicado, "La Rioja ha defendido en todas las instancias la igualdad y la legalidad y que no haya privilegios por los nacionalistas por encima de los riojanos ante el efecto frontera" y el acuerdo entre el PNV y el PSOE "rompe todo eso".

Ante ello, "La Rioja va a sufrir porque en el acuerdo se dice que cualquier proyecto que el Gobierno de España desee impulsar deberá llevar implícito un acuerdo satisfactorio con el gobierno vasco, es decir, habrá derecho de veto por parte del gobierno vasco sobre los proyectos e iniciativas que nos puedan afectar desde el estado a los riojanos".

Además -ha continuado- también "perjudica a La Rioja la posibilidad de evitar la judicialización de las discrepancias". Esto -en palabras de Gamarra- "significa evitar que el gobierno de España acuda a los tribunales en un supuesto en el cual se vean afectados los intereses de los riojanos". Una vía -ha recordado- "que siempre ha garantizado que los riojanos seamos iguales a los vascos, pero hoy Concha Andreu aplaude lo contrario".

En los acuerdos con el PNV, "también es perjudicial la materia fiscal. Los riojanos sabemos que nosotros formamos parte del territorio común y de sus normas tributarias mientras que los territorios históricos tienen autonomía y capacidad de legislar su propio régimen fiscal. Hoy se acuerda que aquello que nos afecte deberá contar con el acuerdo del Gobierno vasco pero nosotros no podemos tener capacidad de decidir como españoles de lo que el gobierno vasco acuerde para los vascos. Aquí nos vuelve a vender el PSOE y Concha Andreu".

Para Gamarra también es "gravoso" que los objetivos de déficit que puedan corresponder a la comunidad autónoma vasca o ayuntamientos vascos "podrán ser diferentes a los de la ccaa de La Rioja. Esto también afecta a la igualdad".

Ante ello, Gamarra ha lamentado que Andreu "claudica y arrodilla a La Rioja por estos acuerdos".

"¿DÓNDE QUEDAMOS LOS RIOJANOS?"

También se ha referido la vicesecretaria de Política Social a los acuerdos del PSOE con Esquerra. En él, ha explicado, "se habla de superar la judicialización" y, se ha preguntado, ¿qué significa eso?, ¿indultos?. Queremos saber qué trasfondo hay en eso".

También se habla de un marco de bilateralidad entre el gobierno de España y la Generalitat... pero ante ello, ¿dónde quedamos los riojanos?.

Los acuerdos también hablan "de la validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de los acuerdos que se aprueben entre el Gobierno de España y la Generalitat, es decir, referendum o consulta que afecta a los riojanos y a España pero en los que solo tomaran partido los catalanes de la mano del independentismo", ha lamentado.

En definitiva, "son acuerdos inasumibles para los riojanos que acaban con la igualdad" y "votaremos 'no' por lealtad y compromiso con los riojanos", ha finalizado Gamarra.

"SÁNCHEZ HA ROTO LA PALABRA DADA"

Por su parte, el diputado nacional, Javier Merino, ha querido analizar el acuerdo con Unidas Podemos que "perjudica a La Rioja". Así, ha indicado, Pedro Sánchez "ha roto desde el primer momento la palabra dada a los españoles y a los riojanos. Hay hemeroteca de Sánchez criticando a Iglesias y pocas horas después de las elecciones del 10 de noviembre se estaban abrazando".

"Nosotros le vamos a decir que 'no' a Sánchez y a ese gobierno comunista porque está en contra de los riojanos y que solo conseguirá una Rioja más pobre, con subida de impuestos y contrario a los intereses de los riojanos". Ese acuerdo habla también "de la congelación de las pensiones y que demuestra que el sistema democrático para Sánchez no vale nada", ha criticado Merino.

"Los diputados del PP le vamos a decir que 'no'" y, al igual que Gamarra ha lamentado que Concha Andreu "traicione a los riojanos".