Garantizadas 6 plazas de atención residencial para personas dependientes y con parálisis cerebral en Logroño

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LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 343.257,10 euros para la licitación del servicio de seis plazas de atención residencial destinadas a personas con dependencia y discapacidad con parálisis cerebral y afines, en una vivienda especializada de Logroño. El recurso forma parte del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia del Gobierno de La Rioja.

Esta actuación, explica el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, permitirá mantener la atención residencial especializada de las personas que actualmente cuentan con el derecho reconocido a una plaza pública, así como responder a la demanda existente.

La prestación persigue, además, favorecer los principios de integración y normalización, priorizando, siempre que sea posible, que las personas permanezcan vinculadas a su entorno social, familiar y personal y participen en la vida de su comunidad.

La atención que se presta en esta vivienda especializada tiene carácter integral y adaptada a las necesidades específicas de las personas usuarias, ofreciendo los apoyos y servicios necesarios para garantizar una adecuada atención residencial.

La nueva contratación se tramitará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tendrá una duración inicial de un año, con fecha prevista de comienzo el 1 de noviembre de 2026. El contrato podrá prorrogarse durante otros dos años, por lo que la prestación podrá alcanzar una duración máxima de tres años.

El presupuesto máximo de licitación asciende a 343.257,10 euros. La financiación se distribuye entre 57.366,25 euros correspondientes a 2026 y 285.890,85 euros para 2027.

Con esta contratación, el Gobierno de La Rioja garantiza la continuidad de un recurso especializado dirigido a personas que precisan apoyos intensivos, dentro de la red pública de servicios sociales y del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.