Gente de Murillo de Calahorra: "La iglesia de Murillo no está abandonada y recibe donativos para su conservación"

Iglesia de Murillo de Calahorra - GENTE DE MURILLO

CALAHORRA (LA RIOJA), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Gente de Murillo' ha salido al paso de las informaciones sobre el estado en que se encuentra la iglesia de la pedanía de Murillo de Calahorra para tranquilizar sobre la atención y seguimiento que se le viene prestando.

Se refieren principalmente a la nota de prensa de Amigos de la Historia de Calahorra según la cual "la espadaña se encuentra inclinada hacia el interior de la iglesia y uno de los arcos que contiene la campana tiene ladrillos desplazados, por lo cual consideramos que el conjunto corre un peligro de derrumbe real".

Por su parte, y a raíz de estas declaraciones, también la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño emitió un comunicado oficial con un "mensaje de tranquilidad sobre el estado de conservación en el que se encuentra la espadaña en la iglesia de Murillo, y el peligro colapsar que presenta". El Obispado asegura que "como entidad propietaria de este templo, era plenamente conocedor de la situación -antes de las declaraciones de Amigos de la Historia- y, a través de la Delegación Diocesana de Patrimonio, ya se encuentra trabajando en un proyecto de restauración que comenzarán próximamente".

Volviendo a las manifestaciones del colectivo de Murillo, éste señala que gracias a las participaciones de Lotería de Navidad que viene realizando cada año, ha conseguido invertir ya unos 15.000 euros en diferentes partes del templo, sobre todo en su cubierta. Igualmente subraya que el estado de la espadaña es bien conocido y se tomaron medidas al respecto para evitar su derrumbamiento aliviando la presión sobre la estructura.

Así indican que la iglesia de Murillo de Calahorra "no se encuentra abandonada" y quieren dejar claro que los donativos que la gente realiza a través de sus iniciativas -principalmente la lotería que viene poniendo a la venta desde hace más de una década- se destinan, tal como se anuncia, a la conservación del templo.

La directiva de esta asociación viene a decir que son muchas las obras que la iglesia de Murillo necesita pero no se pueden abordar todas de una sola vez por una comprensible razón de disponibilidad económica. Aclarado esto, el colectivo "no oculta su disgusto por informaciones que han ido apareciendo sin que mediara consulta previa con la asociación, que es la que se encarga de ir prestando al templo los cuidados que viene necesitando y que recibe progresivamente, como demuestra a través de varias fotografías" que ha remitido a Europa Press.

Estas inyecciones económicas de la Asociación de Amigos de Murillo de Calahorra se sumarían a algunas realizadas por el Obispado que ha actuado en los últimos años, por ejemplo, para reparar el suelo del templo. Igualmente apuntan a que el ecónomo diocesano habría ofrecido ayuda.

"Ahora nos encontramos con el perímetro de la iglesia acordonado por la Guardia Civil, informaciones sobre un posible derrumbe y declaraciones que denuncian el estado de la iglesia creando una alarma excesiva", termina diciendo la directiva de 'Gente de Murillo' que además apunta a que la existencia de su colectivo es prácticamente la única cosa que "garantiza que no desaparezca este barrio agrícola y ganadero de Calahorra".

Según Elena Calatayud, en su tesis 'Arquitectura religiosa en la Rioja Baja, Calahorra y su entorno', la iglesia parroquial de Santa María de Murillo se construyó a lo largo del siglo XVI, desde 1534 a 1604 con reformas importantes en el siglo XVIII donde se añadió la espadaña y sacristía actuales, conservándose solo los dos primeros tramos y cuatro capillas laterales que fueron derribadas en los años cincuenta del siglo pasado.