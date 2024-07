'Gigantes y cabezudos vendimiando', de Natalia Vallés, cartel anunciador de las fiestas de San Mateo 2024

El Ayuntamiento ha recibido 121 propuestas de cartel, 31 más que el año pasado, lo que supone la mayor participación en este concurso

'Gigantes y cabezudos vendimiando', de Natalia Vallés, será el cartel anunciador de los Sanmateos 2024. La concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha dado a conocer este lunes, junto con el resto de los miembros del jurado, el cartel anunciador de las fiestas de San Mateo y 67ª Vendimia Riojana, que tendrán lugar del 20 al 26 de septiembre en Logroño.

En su intervención, la concejala de Festejos ha agradecido la participación de todos los miembros del jurado que le han acompañado "y que han tenido que tomar una decisión muy muy complicada, entre los que me incluyo, porque esta edición ha contado con la mayor participación de la historia de este concurso, un total de 121 propuestas, y porque la calidad de muchos de ellos era incuestionable".

De esta forma, la obra ganadora se titula 'Gigantes y cabezudos vendimiando' y su autora es la tarraconense Natalia Vallés López.

"Una muestra", tal como ha destacado la concejala, de que "nuestras fiestas y nuestras tradiciones, traspasan los límites de nuestra tierra y, en esta ocasión, han llegado hasta Tarragona de la mano de una pintora que ha sabido plasmar a la perfección una gran muestra de los personajes que llenan de color y vida las calles de nuestra ciudad durante las fiestas mateas".

En este sentido, Lázaro ha destacado que "este cartel se convierte en la mejor tarjeta de presentación de las fiestas de San Mateo, en unas semanas en las calles de nuestra ciudad no solo están llenas de logroñeses y logroñesas, sino también de muchos riojanos procedentes de toda la comunidad autónoma, y turistas que no quieren perderse unas fiestas que año tras año congregan a más personas".

Asimismo, la concejala de Festejos ha mostrado su ilusión por la presentación de este cartel porque "una vez elegidos nuestra vendimiadora y vendimiador, este cartel supone el primer paso para crear, desde ya, el ambiente festivo que precede a las fiestas mateas, que este año celebran su edición número 67".

Según la propia artista, "como pintora que soy siempre me ha encantado la tradición, y las fiestas de San Mateo aglutinan muchas", a lo que ha sumado que "los gigantes y cabezudos también están presentes en las fiestas de mi comunidad, pero gracias a mi participación en este concurso, he descubierto otros protagonistas festivos como los traguntúas que me han conquistado desde el primer momento".

Además, Natalia Valles, conocida profesionalmente como Natilles_artist, ha dado a conocer que, "a través de las redes sociales me puse en contacto con la Escuela de Gigantes y Cabezudos de Logroño y, gracias a su colaboración y amabilidad, pude recopilar cuáles eran los personajes que no podían faltar en este cartel".

En este sentido, Lázaro ha destacado que "Natalia tiene 42 años y una larga trayectoria como pintora retratista. Ya ha participado en otros concursos de carteles e incluso se ha proclamado ganadora del cartel de las Fiestas de Gracia de Barcelona".

En esta ocasión, y tal como ha explicado la concejala, "ha sabido recoger con fidelidad el espíritu de las fiestas mateas, todo ello con un estilo tradicional, con acuarela y utilizando los colores propios de la bandera de La Rioja al que ha sumado el negro".

Galardonado con 3.500 euros, el cartel ha sido elegido por un jurado integrado por la propia concejal de Festejos, Laura Lázaro; Killian Cruz, concejal del Grupo Municipal Socialista; Mónica Yoldi, de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; Justo Rodríguez, en representación de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja; Sylvia Alcántara, en representación de la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja A Crear; Pablo Sobrino, funcionario de la Unidad de Publicaciones del Ayuntamiento de Logroño; y la gestora de Festejos del Ayuntamiento, que ha actuado de secretaria.

El ganador del certamen debe realizar la adaptación gráfica del cartel a tres medidas diferentes, así como para las portadas del programa general de fiestas y del programa de actividades infantiles de las fiestas de San Mateo.