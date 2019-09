GNOSS, única representante española en la principal conferencia europea sobre tecnologías semánticas e IA

Publicado 15/09/2019 17:03:54 CET

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad alemana de Karlsruhe ha acogido esta semana la 15ª edición de Semantics, un evento que se ha convertido en una referencia en Europa sobre tecnologías semánticas e Inteligencia Artificial. Este año, la conferencia ha servido para confirmar la importancia de los grafos de conocimiento (en inglés, knowledge graphs), como base para desarrollar adecuadamente Inteligencia Artificial. GNOSS, empresa riojana especializada en la creación de este tipo de tecnologías, ha sido la única compañía española presente en la agenda.

Bajo el lema 'The Power of AI and Knowledge Graphs', el evento ha reunido durante tres días a los mayores expertos del mundo en este sector. La experiencia de GNOSS en el desarrollo de grafos de conocimiento ha tenido protagonismo dentro de dos sesiones.

La primera fue la dedicada a la gestión de información semántica, donde la tecnológica española compartió casos prácticos en un escenario en el que también estuvieron representados el Instituto Fraunhofer, la Universidad de Bonn y Elsevier, la mayor compañía de análisis y publicaciones relacionadas con la ciencia y la salud del mundo.

El plato fuerte tuvo lugar el miércoles, dentro del apartado dedicado a las Humanidades Digitales y el Patrimonio Cultural. Allí, los expertos pudieron comprobar cómo GNOSS ha contribuido a la transformación digital del Museo del Prado a través del uso de la Inteligencia Artificial simbólica semánticamente interpretada a través de un grafo de conocimiento. En la misma sesión, se presentó un caso de uso por parte del Rijksmuseum de Amsterdam.

La 15ª edición de Semantics, una referencia obligatoria en el sector, ha permitido conocer de primera mano los avances en el desarrollo tecnológico derivados del uso de grafos de conocimiento. Las principales empresas del área a nivel mundial han sido las encargadas de presentar sus casos de éxito. En un entorno dominado por la industria anglosajona y centroeuropea, GNOSS se ha presentado como la única compañía tecnológica española en el evento.

Ricardo Alonso Maturana, CEO de GNOSS, ha insistido en la importancia de la participación de la compañía en un evento de este alcance y en la necesidad de desarrollar IA fuera del entorno anglosajón: "En estas jornadas hemos constatado el auge de los grafos de conocimiento como tendencia, algo imprescindible para el desarrollo de Inteligencia Artificial. Además, hemos comprobado cómo en otros países, como Alemania, también crece la necesidad de crear tecnología capaz de comprender información más allá de la elaborada en inglés".

"En GNOSS ese es nuestro empeño, por eso apostamos por el desarrollo de IA en otros idiomas, especialmente en español, donde ya somos expertos y las posibilidades de crecimiento son exponenciales".