El Gobierno busca "soluciones inmediatas, priorizando la seguridad total" en el internado del Marqués de Vallejo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo está buscando "soluciones inmediatas que presten, con total seguridad", el servicio de alojamiento de los usuarios del internado del Marqués de Vallejo que así lo precisan, para que puedan disponer, lo antes posible, de este servicio.

La actividad lectiva del centro "no se ha visto interrumpida en ningún momento, sino que continúa con absoluta normalidad para la totalidad del alumnado, tanto los que residen en el centro como los que no". Hasta que "se reanude el servicio de internado, todos los estudiantes disponen de servicio de transporte escolar para que puedan desplazarse diariamente desde el centro hasta las localidades donde residen".

Adicionalmente, la Consejería de Educación "va a estudiar la posibilidad de construir un nuevo centro como alternativa de futuro y de mejora a las actuales instalaciones del Marqués de Vallejo". Esta iniciativa "demuestra la apuesta inequívoca y decidida del Gobierno de La Rioja por las infraestructuras educativas, en concreto por las de este centro singular, como evidencia que hace varios meses, tras escuchar al equipo directivo del centro y representantes de las familias y las necesidades de mejora que el centro demanda desde hacía ya demasiados años, se acordara un decidido impulso al Plan Director de reforma integral del colegio". Para ello el Ejecutivo regional destinará 5,5 millones de euros en los próximos años.

En concreto, "se han incluido 500.000 euros en los Presupuestos Generales de la Comunidad del próximo año para comenzar a ejecutar las reformas necesarias que culminen con una reforma integral del centro", ha concluido.