El Gobierno defiende su ejemplaridad en los despidos de 'La Rioja 360' y la oposición le acusa "de colocar a sus amigos"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Celso González, ha vuelto a defender este jueves en sede parlamentaria la "legalidad y ejemplaridad" que ha desarrollado el Gobierno tras los despidos de tres trabajadores de la sociedad 'La Rioja 360', una vez que sus contratos habían pasado de temporales a indefinidos por la Reforma Laboral. Además, ha asegurado que el gerente de 'La Rioja 360' no va a dimitir.

González ha respondido así a dos preguntas realizadas por Cs y PP durante la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en la Cámara regional. Ambos partidos han asegurado que esos despidos se han producido "una vez conocida la situación por la prensa" y lamentan que el Gobierno "coloque a sus amigos a dedo".

En el caso de Cs, Belinda León ha lamentado que el Gobierno de Andreu "no piensa en los riojanos. Solo piensan en cómo colocar a dedo a todo su séquito cuando, desde la campaña electoral, venían diciendo que querían cambiar la herencia del PP, pero están haciendo algo similar o peor porque encima despilfarran a manos llenas".

Así, ha proseguido, "anunciaron que no iban a repetir los vicios de los 24 años del PP en el Gobierno y solo han necesitado tres años para convertir a la administración en una agencia de colocación de sus afines. En tres años han malgastado casi 40 millones de euros entre altos cargos y asesores y tienen a una tránsfuga en este Parlamento, un tributo que pagamos todos los riojanos".

Finalmente, ha destacado, "las explicaciones de 'La Rioja 360' no se las ha creído nadie, no es ejemplar. Se contrató a dedo a tres personas afines a su Gobierno y no hay honestidad ni transparencia".

Por su parte, Celso González, ha querido reiterar la legalidad del proceso, "'La Rioja 360' optó por la estabilización del empleo siguiendo los objetivos de la reforma laboral, se optó por la homogeneización y no por el despido dentro de la norma y la legalidad. Este Gobierno no mira el carné de nadie siempre que sirva al interés general pero, tras las dudas que se generaron, decidimos desvincularlas de 'La Rioja 360', en un ejercicio de máxima ejemplaridad. Nunca se le ha preguntado a nadie ni por su afiliación política y este Gobierno muestra el máximo respeto a los derechos de los trabajadores".

El PP también se ha referido a este asunto recordando que "en noviembre de 2020, 'La Rioja 360' contrató a tres dirigentes socialistas, luego los hicieron indefinidos y, al día siguiente, los despiden. Si fuéramos serios, las nóminas de estas personas las deberían pagar Andreu y Celso González. Contrataron a sus amigos cuando no era necesario".

También el Partido Popular se ha querido referir en la sesión plenaria a la situación de la actual consejera de Igualdad, Raquel Romero, tras ser considerada una tránsfuga por su propio partido Podemos. "Ustedes (al PSOE) tienen en su seno a una diputada que es una tránsfuga oficialmente declarada y la amparan, se parapetan en ella y la defienden. Es un espectáculo bochornoso".

En este punto, desde el Gobierno riojano han lamentado el discurso del PP "que son valoraciones", tal y como ha destacado Pablo Rubio. "Ejercen de parte y de juez y es difícil poder entender esas manifestaciones como equilibradas. Debería valorar la importancia de las instituciones y que una votación no determina un concepto jurídico".

ENERGÍAS RENOVABLES

Finamente, y en otro orden de asuntos, el consejero de Transición Ecológica, Álex Dorado, ha querido informar al PP de que La Rioja no forma parte de la alianza para promover el hidrógeno en el valle del Ebro sellada por Aragón, Catañula, Navarra y el País Vasco simplemente porque "La Rioja no cumple uno de los requisitos necesarios para ello, tener frontera con Francia".

Aún así, ha querido recordar al PP que el Gobierno de Andreu "está muy comprometido con las energías renovables y contamos con numerosas iniciativas para ello. El Gobierno cree en la energía verde e impulsamos el desarrollo ordenado de las energías renovable en equilibrio con la región e impulsamos la ley riojana del cambio climático y estamos en contacto con diferentes iniciativas para fomentarlo pero en este caso no podíamos solo porque La Rioja no tiene frontera con Francia, algo que era requisito fundamental".