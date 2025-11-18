El Gobierno destaca la colaboración entre regiones, la suma de talento y la apuesta por las tecnologías facilitadoras

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, asiste al CEIN Startup Day, en el marco del Demo Day de Tech FabLab - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, día 18, durante la jornada Demo Day del proyecto Tech FabLab, celebrada en el marco del CEIN Startup Day, "la colaboración entre regiones, la suma de talento y la apuesta por las tecnologías facilitadoras como grandes logros compartidos de este proyecto".

El programa Tech FabLab es una iniciativa que ha permitido situar a La Rioja, junto al resto de las comunidades integrantes, "a la vanguardia de la innovación y el emprendimiento tecnológico en el contexto nacional".

"Celebramos la colaboración entre regiones, la capacidad de sumar talento y la apuesta decidida por las tecnologías facilitadoras esenciales, ejes que vertebran el futuro económico de nuestra tierra y de todas las comunidades participantes.

Y también celebramos la culminación de un trabajo intenso y colaborativo, la creatividad que ha dado forma a nuevas ideas, y la visión que nos impulsa a seguir construyendo un ecosistema emprendedor más fuerte y abierto a la innovación", ha explicado León. Tech FabLab, uno de los seis proyectos seleccionados dentro de la iniciativa RETECH y que está dotado con una financiación total de 31,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation EU, ha supuesto una inversión total en La Rioja, como Comunidad coordinadora, de 15,6 millones de euros -11.698.126 euros provenientes de dichos fondos europeos- para acelerar proyectos empresariales en tecnologías emergentes en ámbitos como la salud o el sector agroalimentario, entre otros.

"El resultado no solo se traduce en más empresas y más empleo, sino en una sociedad más preparada para afrontar los retos tecnológicos y sociales de las próximas décadas", ha indicado la consejera, acompañada en el acto por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro.

El CEIN Startup Day, organizado por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) en su Vivero de Innovación de Noáin, e inaugurado por la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha abordado la conexión entre startups innovadoras y entidades inversoras y grandes corporaciones.

El evento, que ha congregado a más de quinientas personas, ha contado con la participación de representantes y empresas de las otras comunidades implicadas en Tech FabLab -Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana y Catalunya-. En este contexto, las firmas riojanas CIE 10 Formación y gestión sanitaria, Boxify, Campapp, Mind Forge 3D, RioactivaIA, Altavitis Technologies, Cesens Technologies y Panoimagen han presentado sus ideas de negocio.

En el transcurso de estos meses, el proyecto "ha permitido consolidar una red robusta y establecer metodologías compartidas entre comunidades autónomas, creando un marco común de actuación". Asimismo, se ha puesto en marcha "un sistema de vigilancia tecnológica, que ya ofrece alertas y oportunidades de financiación a startups, y se ha desplegado una comunidad virtual global, conectando profesionales y empresas mediante herramientas digitales de networking".

En el marco de Tech FabLab, se ha avanzado en el desarrollo del parque científico y tecnológico TECHRIOJA, "con el que conectaremos todavía más conocimiento, nuevas ideas y desarrollo tecnológico". "Seguiremos sumando esfuerzos, compartiendo recursos y trabajando juntos para que La Rioja siga siendo sinónimo de innovación y emprendimiento", ha concluido León.

La ADER ha estado volcada en todos los aspectos relacionados con la gestión del proyecto, prestando apoyo directo a la Dirección General del Economía, Empresa e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, y colaborando intensamente con el resto de socios participantes en el proyecto.

Así, ha participado activamente en la difusión del proyecto Tech FabLab desde la jornada de lanzamiento en Riojaforum, en marzo de 2024, y mediante otros eventos de carácter tecnológico, como el Ebro Valley Agrotech, el Foro Transfiere para la Ciencia, Tecnología e Innovación, en Málaga, el South Summit de Madrid o el Valencia Digital Summit.

La agencia de desarrollo también ha convocado subvenciones destinadas al fomento de nuevas empresas de base tecnológica en el marco del programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) y el proyecto Tech FabLab, en régimen de concesión directa.

La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización ha organizado 38 talleres de emprendimiento digital (IA, IoT, blockchain, ciberseguridad), en los que han participado casi seiscientos alumnos que estudian Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en catorce centros educativos de diferentes localidades de La Rioja.

Se han realizado acciones innovadoras de carácter sectorial, esprints, ligadas al emprendimiento y a las tecnologías facilitadoras esenciales, dirigidas a los sectores agroalimentario y de la construcción, y se ha tramitado el convenio de colaboración con APGP (Asociación de Profesionales en Gestión de Proyectos) para la organización de talleres y jornadas con el objetivo de potenciar la profesionalización de la gestión de proyectos de iniciativas emprendedoras.