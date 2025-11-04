El Gobierno ha destacado que La Rioja registró los mejores datos de desempleo de un mes de octubre desde 2007

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de octubre en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha destacado que La Rioja registró los mejores datos de desempleo de un mes de octubre desde 2007, según ha puesto en valor la directora general de Empleo, Cristina Salinas, que ha indicado además que el paro femenino "continúa reduciéndose a mayor ritmo que el masculino".

Salinas ha indicado que el número de personas en situación de desempleo en La Rioja ha descendido durante el último año un 3,47 por ciento, lo que supone 435 personas menos que hace doce meses. Esta evolución del desempleo sitúa la tasa del paro en nuestra Comunidad en el 7,21 por ciento en octubre, la tercera más baja del país y 2,56 puntos por debajo de la media nacional (9,77 por ciento).

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de octubre, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estas cifras registran los mejores datos de desempleo de un mes de octubre en esta región desde el año 2007 y el mayor número de afiliados registrados desde 2004.

Durante el último mes, el desempleo en La Rioja se situó en 12.083 personas, lo que supone un aumento del 2,50 por ciento respecto a septiembre, con 295 personas desempleadas más. Una subida "generalizada en todo el país y habitual en los meses de octubre en nuestra Comunidad, debido fundamentalmente a la incorporación al desempleo de personas procedentes de la agricultura y la finalización de actividades industriales, relacionadas todas con el fin de las campañas agrícolas".

Respecto a la tasa de desempleo, octubre se situó en un 7,21 por ciento, un porcentaje 0,57 puntos inferior al registrado hace un año (7,78 por ciento) y 0,11 puntos superior al del pasado mes de septiembre (7,10 por ciento).

De esta forma, La Rioja se sitúa como la tercera comunidad con menor tasa de empleo, solo por detrás de Islas Baleares (3,88 por ciento) y Aragón (7,08 por ciento). Durante el último año, el paro ha descendido en todos los sectores, excepto en Industria, donde ha registrado un leve incremento de 29 personas (1,44 por ciento).

120 personas desempleadas menos hay en Agricultura; 100 en Servicios; y 74 en Construcción. Salinas ha precisado que, en el colectivo Sin Empleo Anterior, el desempleo ha bajado en 170 personas. En el último mes, el desempleo ha disminuido en 3 personas en la Construcción (- 0,51 por ciento) y ha aumentado en el sector de la Industria (+3), entre las personas del colectivo Sin Empleo Anterior (+16), Agricultura (+137) y Servicios (+142).

Por sexos, Salinas ha subrayado que "el desempleo continúa reduciéndose a mayor velocidad entre las mujeres que entre los hombres". Así, en el último año, 286 mujeres (-3,77 por ciento) han encontrado empleo frente a los 149 hombres (-3,03 por ciento) que han abandonado las listas del paro. Durante el último mes, el aumento del desempleo masculino (+209) ha sido muy superior al femenino (+86).

De esta forma, la tasa de desempleo masculino se sitúa en el mes de octubre en el 5,45 por ciento, un porcentaje 0,22 puntos inferior al de hace un año (6,10 por ciento) y 0,11 puntos superior al mes de septiembre (5,67 por ciento).

Además, La Rioja se posiciona como la tercera Comunidad Autónoma con menor tasa masculina, a 1,87 puntos de la media nacional (7,32 por ciento), solo por debajo de Baleares (3,23 por ciento) y Aragón (5,09 por ciento).

Por su parte, la tasa de desempleo femenina es del 9,16 por ciento, inferior en 0,79 puntos a la del año pasado (10,25 por ciento) e inferior también en 0,04 puntos a la de septiembre (9,20 por ciento).

Respecto a la media nacional, La Rioja se encuentra 3,35 puntos por debajo (12,51 por ciento) y es la tercera tasa más baja del conjunto del país. Por rangos de edad, Salinas ha subrayado que, en el último año el desempleo ha disminuido en todas las franjas de edades, en concreto 204 menos entre las personas de 30 a 44 años; 169 desempleados menos entre los mayores o igual a 45 años; y 30 menos entre los menores de 30 años.

En el último mes, el desempleo entre las personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años ha aumentado en 36; entre los menores de 30 el desempleo se ha incrementado en 115 personas; y entre los mayores o igual a 45 años, se ha elevado en 144.

Por zonas de La Rioja, el paro ha crecido, sobre todo en La Rioja Alta y la Centro, con 92 y 183 desempleados más, respectivamente, mientras que en La Rioja Baja ha registrado 20 parados más.

EL MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En relación a la Seguridad Social, la directora general de Empleo ha indicado que el pasado mes se registraron un total de 142.246 afiliados, siendo la mayor cifra contabilizada en La Rioja desde que existen registros, en el año 2004. Del total de afiliados, 24.481 corresponden al régimen especial de autónomos y 117.766 al general.

En comparación con el último año, la afiliación ha subido en 1.982 personas; mientras que en el último mes se han registrado 717 afiliados menos. Respecto a la contratación, Salinas ha informado de los 11.449 contratos suscritos en el mes de octubre, lo que supone un descenso de 2.369 contratos respecto al pasado año (-17,14 por ciento) y 7.012 menos (-37,98 por ciento) que en el último mes. En cuanto a la tipología de los contratos, 3.577 tienen carácter indefinido (31,20 por ciento) y 7.872 son temporales (68,80 por ciento).

Por sectores, el mayor número de contratos formalizados en el mes de octubre se ha producido en Servicios (6.432), seguido de Agricultura (2.464), Industria (2.199) y construcción (354).