Gobierno local afirma que "está reaccionando con todos los medios a su alcance" en 'Chispita' ante altas temperaturas

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha asegurado este miércoles que "estamos reaccionando con todos los medios que tenemos a nuestro alcance" para solucionar la situación en los centros de educación infantil de la ciudad ante las olas de calor.

Sanz ha reaccionado de este modo tras las críticas vertidas esta mañana por el portavoz municipal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, en el caso concreto de la guardería 'Chispita', acompañado por un grupo de madres del centro municipal.

En palabras de la portavoz, "este equipo de Gobierno, ante estas olas de calor, está reaccionando con todos los medios que tiene a su alcance, a través de ventiladores, a través de pingüinos".

"Estamos solucionando todas aquellas demandas que se están efectuando respecto a esas quejas que nosotros podamos tener", ha incidido Sanz, quien, con todo, ha garantizado que "como equipo de Gobierno, no nos ha llegado ninguna alerta inminente de los usuarios de esa escuela infantil".

Aún así, ha afirmado que "estamos en contacto con ellos y sí que hemos abordado las necesidades que allí los monitores nos han expresado".

"Sí que es cierto que nosotros tenemos en nuestra hoja de ruta presupuestaria, tenemos una serie de gastos donde están previstos sistemas de climatización. Desde luego tenemos que establecer un orden de prioridades porque el presupuesto no llega para todo. Pero eso no quiere decir que no abordemos esos imprevistos y esas necesidades que se puedan plantear allí donde nos las están requiriendo", ha finalizado.