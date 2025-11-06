Gobierno local justifica que Logroño no se presentara a la convocatoria de Fondos EDIL en que no se cumplían las bases

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha justificado este jueves que Logroño no se presentara a la convocatoria europea de Fondos Feder EDIL en que los proyectos que podían haber sido planteados por el Ayuntamiento de la ciudad "no cumplían las bases" de la convocatoria.

Así lo ha señalado Iglesias durante una intervención en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, que hoy ha celebrado la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, en el apartado de Información del equipo de Gobierno sobre este aspecto -que había sido criticado por la oposición, especialmente por parte del Grupo Socialista-.

En palabras del edil, "las decisiones ultimas de cualquier acuerdo son politicas por supuesto, a partir de ahí, estos fondos se publicaron en septiembre y en diciembre de 2024 en el BOE, con el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2025".

Ha incidido en que las bases decían que "eran fondos en su mayoría para financiar las regiones menos desarrolladas, mientras que, para las de transición, entre las que se encontraba La Rioja, correspondía un 34,4% de total, en concreto, 3,7 millones para la comunidad riojana, un 0,6 por ciento".

A ello ha sumado que "el PAI para grandes ciudades como Logroño tenía que tener entre 5 y 20 millones de euros", dentro lo que el concejal ha especificado que "la Agenda Urbana de Logroño podía considerarse como documento válido" para la convocatoria "aunque no fuera EDIL como tal", contando con que "si una ciudad no tenía estrategia EDIL no se podía presentar, Logroño la tiene, aunque sin actualizar".

En la convocatoria, ha continuado Iglesias, "se contemplan actuaciones en áreas desfavorecidas, que se encuentren con parámetros por debajo del resto de terriotrio en baremos como la tasa desempleo, la población inmigrante o el fracaso escolar, entre otros".

"Es una convocatoria muy dirigida, con un gran componente social", ha detallado el edil quien ha incidido en que "quedaba un área muy delimitada, con objetivos también muy precisados", en los que "el factor social debía ser prioritario frente a otros, no servía poder hacer una actuación o una infraestructura".

Además, había marcados unos plazos "con obligación de acabar a finales de 2027" y, especialmente, Iglesias ha destacado que no era la única posible convocatoria en La Rioja, ya que se podían presentar también Calahorra y Alfaro. Este último municipio decidió no presentarse, mientras que "Calahorra iba a competir, pero en otra categoría, la de cuidades intermedias, con lo que no teníamos exclusividad en La Rioja, de modo que la financiación podría ser mucho menor que el 60%" que era el máximo posible.

En todo caso, Iglesias ha explicado que "se creó un grupo que se reunió el 9 de enero por primera vez y que empieza a trabajar para ver cómo se puede hacer, cómo se puede acudir a la convocatoria". La siguiente reunión tuvo lugar el 15 de enero, "cuando los técnicos nos dijeron que Logroño no entra en los parámetros, aunque haya proyectos".

En carter había proyectos para el barrio de San Antonio, "con población envejecida", entre los que ha citado las actuaciones en el Barranco de Oyón o en el Monte Cantabria, "pero daba por encima de la renta". Algo similar a lo que ocurrió con las otras dos alternativsa que se barajaron, Casco Antiguo y Madre de Dios-San José.

"Con todo esto, se tomó una decisión, que es política al final pero que está fundamentada en temas técnicos. A finales de enero, en una última reunión del grupo se toma decisión de que no merece la pena hacer el esfuerzo de presentar la documentación, porque ya se sabe que no van a poder incluiros por no cumplir los criterios que marcaba la convocatoria", ha apostillado Iglesias, quien ha dicho por último que, tras esta decisión, se acordó modificar la Agenda Urbana de Logroño para introducir proyectos que no estaban, en concreto, los relacionados con el ciclo del agua.