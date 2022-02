Gobierno Logroño dice que ha "desatascado" las obras de Parque Juan Gispert y que va "a seguir trabajando" en mejoras

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Eva Tobías, ha asegurado este miércoles que el actual Ejecutivo municipal ha sido el que "ha desatascado" las obras pendientes para la mejora del Parque Juan Gispert, en la zona de La Cava-Fardachón, que se encontraron "sin ejecutar y sin presupuesto" de la Legislatura anterior.

Así lo ha asegurado Tobías, en respuesta a las críticas lanzadas este miércoles por parte del Grupo Municipal del PP, en un día en el que comienzan las obras de mejora de este entorno. "Cuando llegamos en junio de 2019, nos encontramos con un proyecto pendiente del anterior mandato sin ejecutar y sin presupuestar, lo que nos lleva a reflexionar sobre qué se hizo en este tema entre 2011 y 2019", ha señalado.

"Cuando llegamos -ha proseguido relatando la portavoz- desatascamos nudos porque había temas jurídicos que resolver. Hay proyectos en los que hay que poner las bases económicas y jurídicas, y en eso tuvimos que trabajar de manera muy intensa, hasta que desatascamos todo con la junta de compensación de la zona y con todos los agentes que intervienen en una actuación tan importante".

Y, una vez con el proyecto en la mano, "se vio que había carencias". "Empatizamos totalmente con los vecinos que solo quieren lo mejor para su barrio. Por eso, con las carencias que se detectaron, se ha intentado abordarlas en el menor tiempo posible", ha señalado Tobías, quien ha incidido en que "todo ha sido valorado técnicamente, pero a veces no se puede abordar todo".

Ha argumentado, en este sentido, que "a veces no se puede abordar todo, y no es por falta de voluntad política, sino porque no es posible técnicamente, hay que decir cuándo se pueden hacer las cosas y cuando no, y hay que decirlo claramente para no marear, es mejor un 'no' a tiempo que marear", ha insistido.

Y, aunque ha reconocido que "seguramente queda mucho por hacer, nuestra voluntar es seguir trabajando, solo podemos decir eso". "Hemos tenido que desatascar ese tema, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nos hubiera gustado que hubiera estado resuelto y no tener que ocuparnos de ello para poder abordar otros asuntos", ha concluido Eva Tobías.