El Gobierno de La Rioja abre la convocatoria de Distinciones 'Centro Educativo Deportivo' para el curso 2025-2026

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Deporte y Juventud y en colaboración con la Fundación Rioja Deporte, ha abierto la convocatoria del Proyecto de Distinción 'Centro Educativo Deportivo' (C.E.D.) 2025-2026, una iniciativa que reconoce el compromiso de los centros escolares con la promoción de la actividad física, los hábitos saludables y la educación en valores entre el alumnado riojano.

Los centros interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2025 a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, acompañado por el técnico del área, Pablo Blanco, ha destacado hoy, día 17, durante la presentación de esta nueva convocatoria, que este programa "reafirma el compromiso del Ejecutivo regional con la promoción del deporte como herramienta educativa y social".

Así, ha avanzado que "queremos que los centros escolares sean espacios donde la actividad física esté integrada en la vida cotidiana del alumnado, contribuyendo a su bienestar físico, mental y emocional".

El deporte escolar, según ha subrayado Azcona, "no solo mejora la salud, sino que también enseña compañerismo, respeto y esfuerzo, valores fundamentales y positivos para el desarrollo personal y comunitario".

Un espíritu de promoción del deporte que se vuelca con los más pequeños, con la base, y lo hace en consonancia con el desarrollo de los Juegos Deportivos de La Rioja, impulsados también por el Gobierno regional.

NUEVA CONVOCATORIA

El "exitoso" programa Centro Educativo Deportivo desvelaba y concedía esta misma semana sus primeras distinciones a 15 centros riojanos, tras recuperar esta iniciativa con la que se reconoce a los colegios e institutos de la región que desarrollan proyectos integrales que combinan la práctica de actividad física con la educación en valores y la implicación de toda la comunidad educativa.

Tras resolver esta primera convocatoria, el Gobierno de La Rioja pone en marcha una nueva edición en la que los centros que resulten galardonados obtendrán la acreditación oficial de Centro Educativo Deportivo durante el curso 2025-2026, junto con un premio económico de 1.000 euros destinados a la mejora o ampliación de su proyecto deportivo.

Para ello, tras esta primera experiencia, como ha explicado Blanco, la convocatoria se lanza con algunos ajustes como "reducir el mínimo de puntos exigidos a los centros hasta los 40 puntos para así incentivar su participación".

De esta forma, los centros participantes que no alcancen la distinción, pero consigan una valoración igual o superior a 40 puntos, recibirán un incentivo de 200 euros como reconocimiento a su trabajo.

El programa está dirigido a todos los centros educativos de La Rioja que impartan enseñanzas de Educación Primaria, independientemente de que también ofrezcan Educación Secundaria u otras etapas, tanto públicos como concertados. La valoración se realizará en función de los proyectos presentados y de la implicación de cada comunidad educativa en el fomento de la actividad física y deportiva, la formación del profesorado, la colaboración con entidades locales y la promoción de la inclusión y la equidad a través del deporte.

Entre las principales novedades de esta edición, como ha subrayado Blanco, "destacan el refuerzo del apartado de actividades físicas extraescolares, que pasa a tener un peso mayor en la valoración, así como el incremento de la puntuación correspondiente al grado de implicación del alumnado".

El calendario de esta nueva edición comienza hoy, 17 de octubre, con el envío de la documentación a los centros educativos. La siguiente fecha clave será el 30 de noviembre, como plazo máximo para presentar la solicitud. El Proyecto Deportivo de Centro (P.D.C.), documento clave en esta convocatoria, deberá presentarse antes del 13 de marzo de 2026, mientras que el 19 de junio es el fin del plazo para presentar toda la documentación justificativa.

Las distinciones se otorgarán en otoño de 2026, tras la evaluación de todos los proyectos por parte de la comisión técnica designada por la Dirección General de Deporte y Juventud.

Desde su creación, el programa 'Centro Educativo Deportivo' ha contribuido a consolidar una red de centros comprometidos con la educación a través del deporte, reforzando los valores de salud, convivencia y esfuerzo en el entorno escolar riojano. Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de La Rioja reafirma su apuesta por un modelo educativo que sitúa la actividad física y el bienestar integral del alumnado en el centro de la vida escolar.

La información completa y las bases de la convocatoria pueden consultarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, en el apartado de Juventud y Deporte (www.larioja.org).