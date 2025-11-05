El Gobierno de La Rioja apuesta por la profesionalización del campo riojano destinando 250.000 euros a formación en 2026

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, abre mañana, día 6 de noviembre, el plazo de solicitud de ayudas para el desarrollo de programas y actividades formativas dirigidas a mejorar la cualificación de los profesionales agrarios y agroalimentarios.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica la Resolución 1693/2025, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a la formación, que contará el próximo 2026 con un presupuesto de 250.000 euros.

Podrán ser beneficiarios las Organizaciones Profesionales Agrarias, entidades asociativas y personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro directamente vinculadas con los sectores agrarios, agroalimentarios o con el mundo rural, siempre que estén inscritas en el Registro de Entidades Formativas del Sector Agrario del Gobierno de La Rioja antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 27 de noviembre.

Las ayudas se destinarán a financiar cursos, jornadas y actividades incluidas en el Plan de Formación Anual de la Consejería, que incluye materias prioritarias como son la fertilización, la agricultura ecológica, la protección de cultivos, la sanidad y el bienestar animal, la gestión técnico-económica, la agricultura de precisión o la condicionalidad social.

Gracias a estas ayudas, un total de 25 entidades vinculadas al sector y al territorio podrán organizar a lo largo de este 2026 más de 140 cursos de los que se beneficiarán más de 2.250 alumnos.

La convocatoria establece un régimen de concurrencia competitiva, valorando criterios como la tipología y temática de las acciones formativas, su ubicación en el territorio, la experiencia de la entidad solicitante, el grado de cumplimiento en convocatorias anteriores y la adecuación de las actividades a las necesidades formativas del sector.

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la aplicación Desarrollo Rural. Formación, disponible en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

Las entidades que no estén dadas de alta en la aplicación podrán solicitar acceso mediante el correo electrónico pdr@larioja.org.