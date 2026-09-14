El Gobierno de La Rioja cofinancia la renovación del frontón corto de Arnedo, que estrena iluminación y una nueva imagen - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha participado este dominto en la reinauguración del frontón corto de Arnedo, tras las actuaciones de mejora acometidas en esta instalación deportiva con la colaboración del Ejecutivo riojano.

La intervención ha contado con una aportación total del Gobierno de La Rioja de 49.761,43 euros, articulada a través de dos líneas de apoyo.

Por un lado, se han destinado 27.897,68 euros mediante financiación europea del fondo NextGenerationEU, a través de la iniciativa Red PAFER (Promoción de la Actividad Física y la Salud en Zonas Despobladas), a la renovación del alumbrado del frontón mediante tecnología LED.

En concreto, con la sustitución de 40 puntos de luz antiguos por 31 nuevas luminarias de tecnología LED de alta eficiencia. Esta actuación, además de mejorar las condiciones de iluminación de la cancha y el desempeño de los pelotaris, permitirá reducir casi al 50 % el consumo de energía eléctrica de la instalación.

El proyecto sustituye el anterior sistema de iluminación por uno más eficiente y adecuado para la práctica deportiva.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Deporte y Juventud, ha concedido al Ayuntamiento de Arnedo una subvención de 21.863,75 euros, sobre un presupuesto de 55.962,50 euros, destinada a las obras de mantenimiento de la instalación.

Los trabajos han permitido actuar sobre la cubierta y los sistemas de evacuación de aguas, además de renovar distintos elementos de la cancha mediante trabajos de reparación y pintura.

El frontón municipal forma parte del complejo del Polideportivo Municipal de Arnedo, un edificio con más de 40 años de antigüedad que alberga, además, el frontón largo, el trinquete y la sala de Boulder.

La renovación de la instalación permite mejorar las condiciones de un espacio utilizado tanto para la práctica deportiva de aficionados y de ocio como para las competiciones federadas, los Juegos Deportivos y los partidos de pelota profesional que se celebran a lo largo del año.

La reapertura del frontón se ha celebrado además con dos partidos de pelota por parejas. En primer lugar, se han enfrentado Darío-Loza y Peña II-Salaverri II, mientras que en Serie A lo han hecho Laso-Martija y Zabala-Iztueta, en una jornada que pone de nuevo la instalación a disposición de los deportistas y aficionados a la pelota.