El Gobierno de La Rioja colabora con medios propios en la extinción del incendio declarado en Selas (Guadalajara)

Incendio en Selas (Guadalajara) - INFOCAM

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisajes, colabora con medios propios en la extinción del incendio declarado ayer en Selas (Guadalajara).

Tras la solicitud de ayuda por parte de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, desde La Rioja se ha enviado a un técnico, un agente forestal, una unidad de bomberos forestales con siete integrantes y dos pickups de carga y herramienta. Se refuerza todo ello con una autobomba forestal de 3.100 litros con conductor y ayudante.

El incendio declarado este martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) alcanza ya las 2.600 hectáreas.

Permanecen evacuados los municipios de Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos. El incendio sigue en nivel 2 y en estos momentos 10 medios aéreos, 15 medios terrestres y 73 efectivos trabajan en las labores de extinción.

En declaraciones a los medios tras presidir en Tamajón una nueva reunión del CECOPI para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado que este incendio se declaró como consecuencia de un accidente donde resultó un coche incendiado.