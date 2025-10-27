El Gobierno de La Rioja convoca ayudas para apoyar las giras de artes escénicas de asociaciones culturales

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha abierto la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de giras de artes escénicas por parte de asociaciones culturales inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de La Rioja.

La resolución, firmada por el consejero José Luis Pérez Pastor, se publica hoy, 27 de octubre, en el Boletín Oficial de La Rioja. Esta ayuda, conocida también como Orden de Giras, fue creada por el Ejecutivo regional el pasado mes de febrero y ahora lanza su segunda convocatoria para apoyar la actividad de las asociaciones culturales riojanas y facilitar la difusión de sus producciones escénicas fuera de la comunidad autónoma, promoviendo la circulación artística y el intercambio cultural tanto a nivel nacional como internacional.

Como detalla la convocatoria, podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones culturales inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de La Rioja que lleven al menos dos años de antigüedad en dicho registro. La convocatoria dispone de un crédito que ha pasado de los 15.000 euros de la primera convocatoria a los 20.000 euros con los que cuenta la actual, que se concederá en régimen de concesión directa hasta agotar el presupuesto disponible o, en todo caso, hasta la finalización del plazo de vigencia.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80 por ciento del importe de los gastos subvencionables, con una cuantía máxima de 4.000 euros por entidad beneficiaria. El periodo subvencionable para la realización de las giras artísticas comprende desde el 1 de julio de 2023 hasta el 28 de noviembre de 2025. Las subvenciones se otorgarán a las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, por orden de presentación, hasta el agotamiento del crédito asignado.

El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana, día siguiente a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, y finaliza cuando se agote el presupuesto o, en todo caso, el 28 de noviembre de 2025.

El texto íntegro de la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, en el apartado de Oficina Electrónica www.larioja.org/oficina- electronica. La tramitación deberá realizarse exclusivamente de forma telemática. Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja reafirma su apoyo al tejido asociativo y artístico de la región, favoreciendo la difusión de las artes escénicas riojanas en nuevos escenarios y contribuyendo al fortalecimiento del sector cultural.