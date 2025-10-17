El Gobierno de La Rioja destina más de 598.000 euros a ayudas a la formación y emancipación para 1.925 jóvenes

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), ha resuelto las convocatorias de ayudas a la formación para la emancipación y de ayudas individuales destinadas a jóvenes de la comunidad, publicadas hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). En total, el Ejecutivo regional ha concedido 598.381,89 euros a 1.925 jóvenes riojanos para respaldar su desarrollo personal y profesional.

En concreto, la línea de ayudas a la formación para la emancipación, dotada con 489.072,45 euros, ha permitido subvencionar 1.771 proyectos presentados por 1.693 jóvenes de entre 18 y 35 años.

Dentro de esta convocatoria, la mayor parte de la inversión se ha destinado a subvenciones para la obtención del carné de conducir, una de las iniciativas más solicitadas cada año por los jóvenes riojanos.

En esta modalidad, se han concedido 393.667,31 euros para financiar a 1.533 jóvenes, de un total de 1.588 solicitudes recibidas. De esta forma, el IRJ logra apoyar a más del 96,5% de los jóvenes que han solicitado la ayuda para la obtención del carné de conducir.

Asimismo, se han apoyado más del 95,5% de las solicitudes recibidas en la convocatoria de ayudas para la formación no formal alcanzado los 238 proyectos, de los 249 presentados, con una cuantía global de 95.405,14 euros, que incluyen cursos de idiomas, preparación de oposiciones y otras actividades formativas complementarias.

Por su parte, la línea de ayudas individuales del IRJ, dotada con 109.309,44 euros, ha beneficiado a 232 jóvenes, con un total de 235 proyectos subvencionados.

Estas ayudas, dirigidas a jóvenes de 14 a 35 años, tienen como objetivo facilitar la participación en cursos de idiomas en el extranjero, programas de voluntariado y cursos de monitor y director de tiempo libre.

En esta línea también se subvenciona la educación no formal intensiva, con una duración máxima de 3 meses, para jóvenes de entre 14 y 17 años.

Ambas líneas de ayudas forman parte de la estrategia del Gobierno de La Rioja para favorecer la emancipación, la empleabilidad y la autonomía personal de los jóvenes riojanos, proporcionando recursos que impulsen su formación y mejoren sus oportunidades laborales y vitales.