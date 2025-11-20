El Gobierno de La Rioja impulsa un nuevo centro de día para personas mayores dependientes en la comarca de Cervera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y por el alcalde de Cervera del Río Alhama, Álvaro Forcada, ha visitado este jueves, 20 de noviembre, las obras del nuevo centro de día para personas mayores dependientes de la comarca de Cervera del Río Alhama.

Este nuevo recurso ofrecerá 20 plazas públicas, forma parte del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, para ampliar y modernizar la red de centros de día en toda la Comunidad, especialmente en zonas rurales, con el objetivo de favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno y ofrecer apoyo y respiro a sus familias.

En este sentido, esta actuación "supone un salto adelante en los cuidados y los servicios que prestamos a las personas mayores con dependencia en Cervera del Río Alhama y la comarca", ha subrayado Capellán.

Las obras han consistido en la habilitación en centro de día para personas mayores de la planta baja del edificio destinado a residencia hospitalaria 'De la Purísima Concepción y de Don Felipe Ochoa'. Ha sido posible gracias a la cesión de este espacio por parte del patronato de este centro residencial al Gobierno de La Rioja para hacer posible este nuevo servicio para la población de la comarca.

El objetivo del Gobierno de La Rioja es incrementar la red de plazas públicas en centros de día, respondiendo a la creciente demanda y garantizando que estos servicios se ubiquen lo más cerca posible de los domicilios de las personas mayores, especialmente en municipios del ámbito rural donde no existía este recurso.

A este respecto, el presidente ha recordado que el Ejecutivo autonómico presta en este ámbito una atención "centrada en las personas, desinstitucionalizada, permitiendo con ello que todas las personas vayan mejorando en todos los ámbitos también en el cognitivo, de la memoria y desde el punto de vista terapéutico.

Los centros de día se convierten en un espacio, nuevo en este caso, que permite seguir mejorando la calidad de vida de nuestros mayores, avanzar en esa sociedad de los cuidados, en la sensibilidad que tenemos a devolver a esas personas mayores que tanto nos han dado con el cuidado, el mimo, el cariño y la atención que se merecen y que necesitan".

El proyecto fue adjudicado el 8 de mayo de 2025 a la empresa Construcciones, Reformas y Contratas Valls S.L., por un importe final de 448.184 euros, financiados a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

Paralelamente, el Gobierno de La Rioja ha iniciado el procedimiento de licitación del equipamiento del centro, que incluye mobiliario general, equipamiento sociosanitario y menaje, con el fin de completar la dotación necesaria para su puesta en marcha. Con ello, esta inversión asciende a 615.210 euro.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Álvaro Forcada, ha destacado que "tener este centro de día ya prácticamente terminado, a falta del equipamiento y poder ver que en unos meses sea una realidad es un motivo de celebración". A su vez, ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja y a la fundación de la Purísima Concepción y de Don Felipe Ochoa para poder acometer esta actuación, "ambos siempre han mostrado su predisposición y han hecho que sea posible".

Un espacio moderno, accesible y adaptado a las personas mayores El nuevo Centro de Día de Cervera del Río Alhama se ubicará en la avenida de La Rioja, 47, y contará con una superficie útil de 300 metros cuadrados, de los cuales 40 se obtienen de un edificio colindante situado al norte. El diseño del equipamiento contempla espacios amplios y funcionales adaptados a las necesidades de las personas mayores, entre ellos una sala de fisioterapia, una sala de terapia ocupacional que también funcionará como comedor, una sala de descanso, varios despachos -de dirección, profesional y sanitario-, recepción, dos aseos adaptados, un baño geriátrico, vestuario para el personal, cuarto de limpieza y dos zonas de almacén.

EL EDIFICIO

El edificio presenta una fachada de 43 metros y dispondrá de un acceso principal y otro secundario desde un pasaje destinado a carga y descarga y a las instalaciones técnicas. En cuanto a los acabados, el proyecto mantiene la estética del Centro Residencial ubicado en las plantas superiores, con materiales elegidos por su funcionalidad, durabilidad y fácil mantenimiento, como paños de vidrio, mamparas, suelos vinílicos o elementos en pino natural. La combinación de tonos neutros busca crear un ambiente luminoso, confortable y cálido para los usuarios.

Uno de los elementos singulares del centro es el revestimiento mural que recorrerá el pasillo principal, concebido para poner en valor la identidad y el patrimonio de la comarca. Se trata de un fotomontaje paisajístico que integra referencias como el urdido del calzado, los frescos de la basílica de Nuestra Señora del Monte, la zona de San Gil, el área recreativa de Pozo Largo, la imagen del Castillo-Fortaleza sobre la peña de San Antonio o el característico cortado rocoso que perfila el 'skyline' del municipio. Las imágenes están pensadas para despertar recuerdos y activar la memoria afectiva de las personas usuarias, reforzando su vínculo con el territorio y generando sensaciones de familiaridad, arraigo y pertenencia en un entorno que busca ser cercano y emocionalmente acogedor.

INCREMENTO PROGRESIVO DE LA RED DE PLAZAS PÚBLICAS

Este nuevo centro de día se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para incrementar la red de plazas públicas, dar respuesta a la creciente demanda de servicios de atención diurna y garantizar que estos recursos se ubiquen lo más cerca posible de los domicilios de las personas mayores, especialmente en municipios del ámbito rural.

El pasado martes, 18 de noviembre, se ha dado luz verde a la licitación de los nuevos Centros de Día de Calahorra y Arnedo, que supondrán una inversión global de 2.643.204,10 euros. En el caso de Calahorra, el futuro centro contará con 60 plazas -30 más que las disponibles actualmente-, mientras que Arnedo duplicará su capacidad hasta alcanzar las 40 plazas.

A estos proyectos se suma también la próxima licitación del servicio del Centro de Día 'San José de Calasanz' de Logroño, que ofrecerá 55 plazas y contará con una inversión de 2.578.777,35 euros.

Además, el Ejecutivo riojano garantizará la continuidad de 80 plazas en otros tres Centros de Día para personas mayores dependientes mediante la prórroga, por un año, de los contratos de servicio en Santo Domingo de la Calzada (30 plazas, 559.263,74 euros), Alfaro (30 plazas, 538.876,80 euros) y Casalarreina (20 plazas, 402.255,36 euros).

La red riojana de Centros de Día para Mayores está integrada actualmente por 24 recursos: 22 centros con plazas públicas -18 de ellos de titularidad del Gobierno de La Rioja, que suman 642 plazas, y cuatro privados con plazas concertadas, que aportan 209 plazas- y dos centros privados sin plazas públicas. En total, La Rioja dispone de 851 plazas de Centro de Día para mayores, una oferta que se reforzará significativamente en los próximos años.

Según las proyecciones del Gobierno de La Rioja, la Comunidad Autónoma superará las 1.000 plazas de Centro de Día en 2028, uno de los objetivos estratégicos marcados para esta legislatura. Los centros de día desempeñan un papel fundamental en el nuevo modelo de cuidados: favorecen la autonomía personal y previenen situaciones de dependencia, permiten que las personas mayores permanezcan en su entorno y en su hogar, proporcionan respiro y apoyo a las familias cuidadoras y promueven la socialización, el bienestar emocional y la participación.