El Gobierno de La Rioja inicia el 2 de marzo el proceso de escolarización para 2.025 niñas y niños nacidos en 2023

Archivo - NIños en el colegio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo iniciará el próximo día 2 de marzo el proceso de escolarización para los 2.025 niñas y niños nacidos en La Rioja en el año 2023 y que cursarán, a partir de septiembre, primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años), según publica este miércoles el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

El plazo para presentar la solicitud finalizará el 17 de marzo y podrá hacerse, preferentemente, por vía telemática a través de la plataforma Racima, de manera presencial en el centro indicado como primera opción o en los distintos Registros habilitados de la Comunidad Autónoma.

Al igual que en cursos anteriores, se mantiene la zona única para las localidades de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua, donde se encuentran empadronados 1.006 niñas y niños nacidos en 2023.

El año pasado, el 95,72% de las familias riojanas que participaron en este proceso de escolarización lograron plaza en el centro elegido como primera opción.

Los distintos procedimientos de escolarización para el próximo curso 2026/2027 se realizarán de acuerdo a un calendario escalonado, de tal forma que en el mes de marzo se realizará, exclusivamente, la escolarización del alumnado de tres años, que cursarán primero del segundo ciclo de Educación Infantil y que para una parte importante supondrá su incorporación al sistema educativo.

El sistema de asignación de centro será a través del sistema de bombo único, dónde todos los centros educativos que escoge cada familia en su solicitud funcionan como primera opción, de tal forma que a aquellas familias a las que no se les asigne el centro que elijan en primer lugar, por falta de plazas, con casi total seguridad se les asignará el elegido como segunda opción.

Las familias podrán elegir en cada solicitud hasta diez centros. Cuando se produzca un empate en todos los criterios de puntuación, se desempatará mediante un número aleatorio obtenido mediante un sorteo previo a la adjudicación de plazas escolares.

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN.

El calendario del proceso de admisión del alumnado en plazo ordinario para el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) será el siguiente:

Del 2 al 17 de marzo de 2026: plazo de presentación de solicitudes.

Día 9 de abril de 2026: publicación de las listas provisionales.

Días 10, 13 y 14 de abril de 2026: plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales.

Día 30 de abril de 2026: publicación de las listas definitivas.

Recursos a las listas definitivas: un mes desde el día siguiente a su publicación.

Del 4 al 12 de mayo de 2026: matrícula.

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS.

Desde la Consejería de Educación y Empleo se aconseja a las familias que planifiquen con antelación y revisen la documentación requerida para presentar la solicitud de escolarización dentro del plazo establecido.

También se les recuerda que deben elegir los centros educativos en orden de preferencia y tener en cuenta los criterios de baremación, así como estar atentos a las notificaciones y plazos del proceso.