El Gobierno de La Rioja mantiene la situación operativa 1 del PLATERCAR en Cenicero tras el derrumbe parcial de viviendas

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha declarado la situación operativa 1 / Nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR) en el municipio de Cenicero, como consecuencia del derrumbe parcial registrado en la calle de Los Urbanos de la localidad ayer, día 21, que afectó a varias de las viviendas y a una vecina que tuvo que ser atendida por heridas de carácter leve y por las que fue ingresada en el Hospital Universitario San Pedro, si bien ya ha sido dada de alta.

La directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, y el subdirector general de Emergencias y Protección Civil, Roberto Varona, entre otras responsables y técnicos de distintas administraciones han visitado la zona para analizar el estado de los inmuebles y las afecciones provocadas.

Hasta el momento, se han desalojado 18 inmuebles, se ha procedido al desalojo de las personas residentes por motivos de seguridad y la zona permanece acordonada hasta conocer los detalles de los informes técnicos encargados.

El Ayuntamiento de Cenicero está llevando a cabo el realojamiento de las personas afectadas que lo necesiten, garantizando su atención y alojamiento temporal, en el municipio. La declaración de la situación operativa 1 del PLATERCAR permite reforzar la coordinación de los recursos y garantizar la seguridad de la población mientras continúan las inspecciones técnicas y se adoptan las medidas oportunas.

El Gobierno de La Rioja mantiene un seguimiento permanente de la evolución del incidente y continuará informando conforme se produzcan novedades relevantes. El operativo desplegado en el lugar está coordinado desde el SOS Rioja e integrado por técnicos de Protección Civil, bomberos del CEIS Rioja, Guardia Civil y miembros del Ayuntamiento de Cenicero, entre ellos técnicos municipales, incluidos arquitectos, que están evaluando el estado de los inmuebles y coordinando las actuaciones necesarias.