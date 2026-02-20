El Gobierno de La Rioja presenta su amplia oferta turística en la XX Feria Navartur en Pamplona - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa este fin de semana en la XX edición de la Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, Navartur, que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, en Pamplona.

En concreto, La Rioja acude a esta muestra con un estand propio que es una adaptación de cincuenta metros cuadrados del estrenado durante la pasada edición de Fitur 2026. El espacio riojano posee un mostrador atendido por personal de la Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja donde se ofrece completa información de la región y su diferenciadora oferta turística. Completan el área riojana en la feria una pantalla de promoción audiovisual y un espacio para reuniones profesionales.

Navartur es un excelente escaparate turístico para captar, tanto a profesionales como público general, interesados en incluir a La Rioja como su próximo destino a visitar. Entre las actividades programadas, en la jornada de hoy y en la de mañana, se realiza una demostración del cosido tradicional de alpargatas, con interacción directa con el público interesado, con el objetivo de poner en valor la artesanía local y las tradiciones propias de nuestros municipios.

Este sábado los grupos de acción local llegarán hasta Pamplona para desarrollar acciones de promoción turística y divulgativa. Concretamente, a las 17,30 horas, y a cargo de la Ruta del Vino Rioja Oriental, se llevará cabo una actividad de presentación de 'La Rioja: Patrimonio Rupestre y Vino'.

Una propuesta única donde se pondrá en valor que esta zona de La Rioja es un territorio de contrastes donde la enogastronomía de excelencia dialoga con un patrimonio histórico y cultural milenario. Posteriormente, a las 18,30 horas, el Grupo de Acción Local CEIP Rural presentará la 'Granja Escuela El Encinar' acompañado de una cata-degustación de la DOP Queso Camerano.

Adicionalmente, y bajo el título de 'Meet Navartur B2B', una veintena de empresas del sector turístico riojano participan durante toda la jornada de hoy en este evento destinado exclusivamente a profesionales, y en el que se desarrollan numerosos encuentros con operadores turísticos nacionales e internacionales, así como con empresas interesadas en captar eventos profesionales y conocer espacios y experiencias de la región.

20 EDICIONES

Por último, recordar que Navartur, que este año cumple veinte ediciones, es una de las muestras referentes en el panorama de ferias nacionales de interior. El horario de visitas a la muestra es de 11 a 14 y de 16 a 20,30 horas y las entradas pueden conseguirse de forma gratuita a través del enlace www.navartur.es En la pasada edición de la muestra, los 52.000 asistentes pudieron conocer la oferta turística de los más de 200 expositores participantes.