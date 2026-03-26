El Gobierno de La Rioja retoma la línea de becas para formación en literatura, artes escénicas, artes plásticas

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha retomado la convocatoria de becas destinadas a la formación no reglada en los ámbitos de la cultura y las artes, con el objetivo de seguir apoyando el desarrollo de jóvenes creadores riojanos y favorecer su proyección internacional.

Estas ayudas, cuya última convocatoria se remonta a 2018, vuelven a ponerse en marcha para facilitar el acceso a oportunidades formativas tanto dentro como fuera de España, contribuyendo al impulso del talento joven en la comunidad autónoma.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) hoy, 26 de marzo, y cuenta con una dotación total de 37.500 euros. Está dirigida a personas menores de 35 años empadronadas en La Rioja.

Las becas permitirán financiar actividades de formación no reglada que podrán desarrollarse en cualquier país del mundo, lo que facilita la internacionalización de los beneficiarios y el acceso a centros y profesionales de referencia en sus respectivos ámbitos artísticos.

La convocatoria contempla la concesión de dos becas en cada uno de los tres ámbitos: literatura y artes escénicas, artes plásticas y audiovisuales, y música. Cada una de ellas tiene una cuantía individual de 6.250 euros, destinada a financiar los gastos derivados de las actividades formativas.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR, es decir, desde el 27 de marzo. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, aunque también podrán formalizarse en cualquiera de los registros habilitados conforme a la normativa vigente.

Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, que deberá incluir, entre otros documentos, una memoria descriptiva del proyecto formativo, el presupuesto de las actividades, la acreditación de empadronamiento en La Rioja, así como documentación que avale los méritos alegados y un escrito de presentación emitido por un centro oficial o por un profesional de reconocido prestigio en el ámbito correspondiente.

CRITERIOS Y RESOLUCIÓN

La valoración de las solicitudes se realizará conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras aprobadas por la Orden 25/2013, que contemplan aspectos como la calidad e interés del proyecto formativo y la trayectoria del solicitante. El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de las becas será de seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria.

En caso de no recaer resolución en ese periodo, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo. Las actividades subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de julio de 2026 y el 25 de octubre de 2027, y la justificación de los gastos deberá presentarse antes del 30 de octubre de 2027. El abono de las becas se realizará en dos pagos: un anticipo del 50 por ciento tras la resolución de concesión y el 50 por ciento restante una vez justificada la actividad.