El Gobierno de La Rioja tiene a nueve equipos en funcionamiento por nieve o hielo en las carreteras de la región

El Gobierno de La Rioja tiene a nueve equipos en funcionamiento para la nieve o hielo en las carreteras de la región - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9 equipos están en funcionamiento para el tratamiento de nieve o hielo en las carreteras de la región, según ha informado el Gobierno de La Rioja a través de un mensaje difundido en la red X.

Indica, igualmente, que todos los puertos de montaña se encuentran abiertos.

Y añade que, como precaución para los conductores, hay que moderar la velocidad en zonas de montaña por posible formación de placas de hielo.