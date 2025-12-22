El Gobierno de La Rioja tiene a nueve equipos en funcionamiento por nieve o hielo en las carreteras de la región

Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 10:29
   LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 9 equipos están en funcionamiento para el tratamiento de nieve o hielo en las carreteras de la región, según ha informado el Gobierno de La Rioja a través de un mensaje difundido en la red X.

   Indica, igualmente, que todos los puertos de montaña se encuentran abiertos.

   Y añade que, como precaución para los conductores, hay que moderar la velocidad en zonas de montaña por posible formación de placas de hielo.

