Gobierno riojano destina más de 727.000 euros a rehabilitar fachadas y mejorar eficiencia energética en IES Tomás Mingot

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha invertido más de 727.000 euros en la rehabilitación de fachadas y en la mejora de la eficiencia energética del IES Tomás Mingot de Logroño.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el director del centro, Javier García, ha visitado este viernes las instalaciones del centro.

En concreto, se han finalizado ya las obras de rehabilitación de las fachadas del edificio, así como las distintas actuaciones que se están ejecutando para mejorar la eficiencia energética del instituto, todas ellas por un importe total de 727.176,56 euros.

Durante la visita, Capellán ha explicado que el instituto se edificó a finales de los años 80, "un caso muy singular porque desde el inicio, debido a las características del centro y de su construcción, se detectó un problema estructural en las fachadas", en las que se ha intervenido a través de diferentes actuaciones.

A partir del año 2017, "un problema de abombamiento, hizo necesario poner en marcha un Plan Director para acometer distintas mejoras y controlar los desperfectos".

Así, el año pasado se acometió "la reforma actual que conlleva la reparación de los paños de las fachadas que están más afectados", además de "otras mejoras relacionadas con la eficiencia energética y la aerotermia, con sistemas adaptados a la antigüedad del edificio para conseguir el confort adecuado".

Esta actuación se engloba en la partida que la Consejería de Educación y Empleo destina a las infraestructuras educativas, "una inversión que en los últimos tres años se ha incrementado en un 16%, alcanzando en 2026 la cifra récord de apuesta por la educación en La Rioja en 424 millones de euros", ha destacado Capellán.

Ha precisado que este año se ha incrementado la partida destinada a infraestructuras educativas en unos 4,3 millones de euros, alcanzando los casi 20 millones de euros para la creación de nuevos centros y obras de mantenimiento y mejoras de los actuales, entre los que ha mencionado los IES Gonzalo Berceo de Alfaro, el Virgen de Vico de Arnedo y el Bartolomé Cossío de Haro.

Por su parte, el director del IES Tomás Mingot ha agradecido "todas las inversiones que se están realizando, tanto en este como en otros institutos, porque apostar por la educación significa comprometer recursos para que podamos seguir trabajando por esta comunidad para formar a los jóvenes que van a ser nuestro futuro".

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS CON LA ESTÉTICA ORIGINAL.

Las obras de reforma de las fachadas del IES Tomás Mingot han permitido abordar, de manera definitiva, la resolución de los daños existentes en diferentes puntos, como fisuras y abombamientos en las piezas de ladrillo caravista, así como roturas en los vierteaguas y la separación de la fachada, lo que provocaba la entrada de agua de lluvia.

Ante la aparición de estos desperfectos, se ha intervenido directamente en el origen causante y no únicamente en la parte estética.

Debido a la entidad y volumen del edificio, así como a la necesidad de intervenir de una manera inmediata, se ha actuado en los paños alternos de las fachadas que presentaban mayores daños, de acuerdo a la tipología existente.

La rehabilitación ha reproducido la estética original de la fachada, empleando el mismo material en el revestimiento exterior, sin modificaciones de volúmenes, alineaciones ni superficies interiores.

La intervención se ha realizado de manera simultánea en la totalidad de las fachadas afectadas y entre otras actuaciones, se han instalado nuevas carpinterías y vierteaguas, se han revestido los interiores, se han sustituido las cubetas de bajantes, se han creado nuevas juntas de dilatación en las fachadas y se han revisado los canalones, reemplazando los necesarios.

La inversión del Gobierno regional en esta reforma de las fachadas del IES Tomás Mingot asciende a 481.664,15 euros.

REFORMA ENERGÉTICA CON TECNOLOGÍA LED Y SISTEMAS DE AEROTERMIA.

Por otra parte, en el IES Tomás Mingot también se están realizando distintas actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que conlleva una inversión de 245.512,41 euros.

Para ello, se está actuando, por una parte, en la mejora de la eficiencia energética de la iluminación, mediante la sustitución de luminarias por otras de mayor rendimiento, con tecnología LED.

De manera paralela, también se están implementando sistemas de aerotermia. En concreto, se están realizando mejoras sobre las instalaciones térmicas del edificio mediante la introducción de una central de biomasa que permitirá ofrecer soluciones de aerotermia.

El IES Tomás Mingot se construyó en el año 1988, como instituto mixto número 4, nacido como desdoble del Hermanos D'Elhuyar, con la finalidad de atender a la población de la zona sur de Logroño.

Tomó el nombre de Tomás Mingot en 1991 para homenajear al catedrático de griego del IES Sagasta, que también fue concejal de la capital riojana. En la actualidad, están matriculados 700 alumnos de ESO y Bachillerato y cuenta con una plantilla de 77 docentes.