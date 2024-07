El Grupo de Investigación OneHealth de la UR, Premio a la Mejor Comunicación en Póster del Congreso ANTIMIc 2024

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación OneHealth de la Universidad de La Rioja ha obtenido el Premio a la ‘Mejor comunicación en póster’ del 4th International Symposium on Natural Antimicrobials (ANTIMIC 2024), celebrado del 24 al 26 de junio en la Universidad de Lille (Francia).

El póster premiado (titulado ‘Evaluation of potential bacteriocin-producing bacteria recovered from soil. A holistic OneHealth strategy against multidrug-resistant pathogens and for food-industry applications’) se enmarca dentro de la investigación del Grupo OneHealth UR sobre estrategias de búsqueda de soluciones al problema de la resistencia desarrollada por las bacterias frente a los antibióticos.

Expone metodologías de aprendizaje-servicio implementadas para concienciar sobre este grave problema de salud pública, que causa 33.000 muertes al año en Europa y genera un gasto sanitario adicional de unos 1.500 millones de euros. Entre ellas destaca el proyecto MicroMundo, en el que participan estudiantes universitarios y de Enseñanza Secundaria.

Las bacterias aisladas durante el desarrollo de este proyecto han mostrado gran potencial inhibitorio tanto frente a microorganismos zoonóticos y/o multirresistentes de interés en salud humana como frente a mohos causantes de infecciones relevantes en agricultura.

El trabajo recoge los datos sobre caracterización molecular por secuenciación masiva del genoma de las cepas seleccionadas de interés, que portan genes codificantes de bacteriocinas (sustancias antimicrobianas).

El póster ha sido elaborado por los investigadores del Grupo OneHealth UR Mario Sergio Pino Hurtado, Rosa Fernández Fernández, Beatriz Robredo, Carmen González, Irene Marañón, Oscar García, Carmen Tenorio, Carmen Lozano, Myriam Zarazaga y Carmen Torres (responsable del Grupo de Investigación).

CONGRESO INTERNACIONAL ANTIMIC 2024.

El Congreso Internacional ANTIMIC 2024 ha reunido a expertos de renombre mundial para hacer balance del desarrollo de moléculas alternativas a los antibióticos globales, tanto para medicina humana como veterinaria.

Este simposio pretende proporcionar el conocimiento más reciente y relevante sobre la contribución de sustancias naturales en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, como parte del enfoque integrado One Health (Una Salud), que tiene en cuenta la estrecha relación entre salud ambiental, animal y humana.

ANTIMIC 2024 es un evento científico social organizado por el Laboratoire International Associating sur les Antimicrobials Nature (LIAAN), formado por la asociación entre el Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF, Universidad Laval, Quebec) y la Unité Mixte de Recherche Transfrontaliáre BioEcoAgro (Universidad de Lille).