El Grupo Popular rechaza la PNL socialista para controlar la vivienda turística: "Pá qué"

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado hoy una proposición no de ley del Grupo Socialista, que tampoco ha apoyado Vox, para pedir al Gobierno riojano un control de la vivienda turística. "Pá qué", ha dicho el 'popular' Carlos Cuevas asegurando que ya hay "planificación, ordenación y sanciones".

El Grupo Socialista proponía instar al Gobierno de La Rioja a promover, dentro de sus competencias, planificar, regular y controlar las viviendas de uso turístico para evitar su crecimiento descontrolado.

El socialista Ricardo Velasco ha defendido la proposición no de ley en el pleno de hoy recordando que la vivienda es un derecho constitucional, señalando que el uso residencial debe ser la regla general y el turístico la excepción.

Ha advertido de que eso no supone no reconocer que generan economía; pero ha visto que su crecimiento descrontrolado tiene efectos negativos, entre los que ha señalado el aumento del ruido y las molestias así como que "cada vivienda turística reduce la residencial en un contexto de compra y alquiler elevados".

Ha reivindicado "las competencias del Gobierno de La Rioja" que, en el Estatuto de Autonomía, recoge "la promoción y ordenación del turismo y, también, la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda".

Ha entendido que se debe actuar "especialmente en las zonas más saturadas y en las que más problemas de acceso a la vivienda hay" y "mejorar la normativa" para regular las viviendas de uso turístico.

El socialista ha rechazado tres enmiendas propuestas por el Grupo Podemos-IU que pedía, en primer lugar, impulsar una Ley de Viviendas Turísticas, porque ha entendido el Gobierno riojano debe ser quien elija la fórmula.

También pedía Podemos-IU crear una 'tasa turística' y regular el posible alquiler forzoso de vivienda desocupada en manos de grandes tenedores, pero el socialista ha considerado que son cosas "diferentes" a lo que propone la proposición, "que tiene un objetivo muy claro, controlar la vivienda turística".

El diputado de IU Carlos Ollero ha lamentado que la PNL se quede "corta" al no admitir estas enmiendas. "Si el mercado falla, es imprescindible medidas valientes", ha afirmado.

Ha puesto el acento en que "la burbuja de los pisos turísticos afecta a la compra y el alquiler", por eso ha estado a favor de regularlos "por ser una de las cuestiones en las que hay que intervenir, aunque no la única", ha destacado.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha puesto sobre la mesa el poder de creación económica del turismo. "Esto tiene cosas buenas y malas y, en ese contexto, han surgido las viviendas turísticas, un hecho que incide en el mercado de la vivienda", ha considerado.

A su juicio, "debería regularse a nivel nacional para evitar el caos regulatorio de las diferentes regiones" y también con las competencias locales. Además, ha defendido un marco que "favorezca" tanto el desarrollo empresarial como que éste sostenible y respete la competencia.

"Usted viene a mezclar churras con medidas, salvando la cara a Pedro Sánchez", ha visto por su parte el 'popular' Carlos Cuevas. "Un triple salto mortal que no puede salir bien", ha dicho.

Por otro lado, ha reprochado: "Ya hay promoción, hay control, hay sanciones, no sé dónde viven ustedes". Por tanto, ha considerado que símplemente "hay que seguir controlando".

También les ha dicho a los socialistas que la vivienda de uso turístico sólo representa "el 0,88 por ciento" del total de La Rioja y ha señalado que, durante la legislatura socialista, se crearon seiscientas "y el Gobierno de Andreu no dijo nada".

Ha reprochado que, desde el Gobierno central socialista, no se construyen viviendas sociales y tampoco aprueban el Plan Estatal de Vivienda y, ahora, "están buscando un chivo expiatorio" con la vivienda turística.

"Las cosas están funcionando razonablemente bien, dejen trabajar al Gobierno riojano", ha espetado a los socialistas mientras Velasco ha visto en su intervención "demagogia". "Circo el que tienen en el Ayuntamiento de Logroño con la concesión de viviendas de protección", ha dicho Velasco.