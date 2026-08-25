La Guardia Civil de La Rioja esclarece una estafa del "familiar en apuros" y recupera casi 10.000 euros

La Guardia Civil esclarece una estafa del "familiar en apuros" - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido en La Rioja un nuevo caso de estafa mediante el conocido método del "familiar en apuros", una modalidad delictiva que continúa activa y que se basa en técnicas de ingeniería social y manipulación emocional para conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero.

En esta ocasión, los autores emplearon herramientas avanzadas de inteligencia artificial para clonar la voz de un familiar, dotando al engaño de un mayor grado de realismo y dificultando que la víctima pudiera detectar que se encontraba ante una suplantación de identidad.

La investigación, desarrollada por agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo@ de la Guardia Civil en La Rioja, ha permitido identificar e investigar al presunto autor de los hechos, así como recuperar la totalidad del dinero defraudado, que ascendía a 9.980,25 euros, gracias a la rápida actuación policial y a la coordinación con las entidades bancarias implicadas.

Los hechos se iniciaron cuando la víctima recibió en su teléfono móvil varios mensajes de WhatsApp procedentes de un número desconocido. En la conversación, el remitente se hizo pasar por su hija y le manifestó que se encontraba en una situación de urgencia, solicitándole ayuda económica.

Para reforzar el engaño, el supuesto familiar explicó que tenía problemas para acceder a su cuenta bancaria debido a una incidencia con su teléfono móvil y que necesitaba disponer de dinero para realizar varios pagos durante ese mismo día.

La víctima, al comprobar que la forma de expresarse y escribir coincidía con la utilizada habitualmente por su hija, no sospechó inicialmente que pudiera tratarse de una estafa. Con el objetivo de confirmar la situación, decidió realizar una llamada telefónica al número desde el que había recibido los mensajes.

La llamada fue respondida con una voz que aparentaba ser la de su hija, circunstancia que incrementó la credibilidad del engaño y llevó a la víctima a continuar con la operación solicitada.

CLONACIÓN DE VOZ MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la voz utilizada durante la llamada había sido generada mediante herramientas de inteligencia artificial, una técnica cada vez más empleada por los ciberdelincuentes para suplantar la identidad de familiares o personas cercanas y aumentar las probabilidades de éxito de este tipo de fraudes.

La utilización de estas nuevas tecnologías permite a los autores combinar información obtenida previamente con sistemas de clonación de voz, logrando crear situaciones ficticias con un elevado grado de realismo y generando en las víctimas una falsa sensación de confianza.

Finalmente, la rápida actuación de los agentes, en coordinación con las entidades financieras implicadas, permitió recuperar los 9.980,25 euros transferidos.

Para ello, se solicitó de forma urgente el bloqueo de la transferencia en la entidad bancaria de origen y la inmovilización de los fondos en la cuenta de destino, evitando que el dinero quedara a disposición de los estafadores.

TRES DENUNCIAS MÁS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.

La Guardia Civil ha detectado, además, otros tres casos recientes de estafa mediante este mismo procedimiento, registrados en los últimos días en las localidades riojanas de Arnedo y Calahorra.

Estos nuevos casos ponen de manifiesto que este tipo de engaños continúa activo y que los ciberdelincuentes recurren a la suplantación de familiares para generar una situación de urgencia y conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero.

En uno de los casos, una mujer de 62 años realizó una transferencia de 850 euros a una persona que se hizo pasar por su hija. En otro, una mujer de 29 años transfirió otros 850 euros a una persona que se hizo pasar por su hermano. En el tercer caso, otra mujer realizó un ingreso de 5.990 euros a un varón que se hizo pasar por su hijo.

La Guardia Civil recuerda que, en este tipo de fraudes, los delincuentes buscan generar una respuesta rápida y emocional en la víctima, evitando que disponga del tiempo necesario para comprobar la verdadera identidad de la persona que solicita el dinero.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, se recomienda:

Desconfiar de mensajes o llamadas inesperadas en las que un familiar solicite transferencias de dinero con carácter urgente.

Verificar siempre la identidad de la persona que solicita la ayuda mediante una llamada a un número conocido y distinto del utilizado por el supuesto familiar.

Establecer, en el ámbito familiar, una palabra clave o sistema de verificación para situaciones de emergencia.

No facilitar datos personales, bancarios o códigos de seguridad a través de mensajes o llamadas telefónicas.

En caso de sospecha, contactar inmediatamente con la entidad bancaria y denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.