Hacer el voluntariado "más transversal" y modificar su Ley, "obsoleta en La Rioja", retos próximos de la FRVS

Ampliarán el Día del Voluntariado a toda una semana para visibilizar su acción y que la ciudadanía pueda conocer de primera mano su trabajo LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hacer el voluntariado más transversal, es decir, ampliar el concepto tradicional de ayuda al vulnerable hacia otros ámbitos es uno de los objetivos que se marca la Federación Riojana de Voluntariado Social que este año, 2025, cumple 30 años. Junto a ello, trabajar en un borrador para modificar la actual Ley de Voluntariado que en La Rioja está "obsoleta" será otro de los retos que van a emprender desde la nueva junta directiva.

El presidente de la Federación riojana, Jorge Ruiz, ha destacado estas dos ambiciones como objetivos principales de cara a estos próximos años sin olvidar el trabajo que se ha realizado en este ámbito desde 1995.

Ruiz ha recordado que la Federación comenzó con seis entidades (la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja La Rioja, Nuevo Futuro, la Asociación Riojana de Donantes de Sangre, APIR y Cáritas La Rioja) y, después de 25 años, casi son 46 (dos a punto de acceder). Todas -ha dicho- "de diferentes sectores, tamaño y con actividades permeables".

EL DÍA DEL VOLUNTARIADO SE AMPLÍA A UNA SEMANA

Entre otras de las novedades que se van a incorporar con la nueva junta directiva -que entró en noviembre de 2024- será ampliar el Día del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre, a toda una semana. Para ello contarán con tres días de puertas abiertas para que todo aquel que quiera pueda visitar muchas de esas entidades. También habrá una feria del voluntariado en Riojaforum y un acto de cierre aún por determinar, que explicarán próximamente.

"Queremos visibilizar nuestro trabajo y recordar que el voluntariado es una cosa de todos", ha afirmado Ruiz. Así se pudo demostrar -ha dicho- "cuando ocurrió la DANA de Valencia. Fue un punto de inflexión donde se demostró la participación social. Muchas personas echaron una mano, quitando barro o llevando alimentos, pero todo ello con la organización de la Plataforma de Voluntariado de Valencia. La solidaridad es parte de cada uno de nosotros pero debe ser organizado".

Como ha defendido el voluntariado como desarrollo de la persona "es esencial".

NUEVA LEY DE VOLUNTARIADO

Entre los aspectos a trabajar en estos próximos meses, Ruiz ha destacado que ve fundamental la aprobación de una nueva Ley de Voluntariado que "esperemos se pueda aprobar en el Parlamento de La Rioja en esta legislatura".

En esa modificación harán hincapié en el concepto de voluntariado de forma transversal, "hay mucho tipo de voluntariado que hay que descubrir todavía". Como ejemplos, ha explicado, el voluntariado corporativo o el vinculado a la sostenibilidad.

Lo que quieren conseguir es que "el voluntariado tenga un impacto más directo en el desarrollo de la sociedad".

En la actualidad, ha indicado, hay unos 5.000 voluntarios en La Rioja y "otro de nuestros retos es buscar espacios intergeneracionales para que personas de diferentes edades puedan trabajar juntos y estar interconectadas en un mismo proyecto, aportando diferentes visiones".

Como ha reconocido "la Federación sin las entidades no existiría y las entidades sin los voluntarios tampoco. Como Federación debemos dar cobertura a las necesidades de ambas para darles el valor que tienen.

30 AÑOS

A lo largo de estas tres décadas, la Federación ha ofrecido información y orientación a más de 6.000 personas interesadas en colaborar con entidades sociales y ha desarrollado más de 100 cursos en diferentes municipios riojanos, con los que se ha formado a más de 4.000 personas voluntarias. Además ha impulsado campañas de sensibilización, encuentros de voluntariado, estudios y programas de formación online, consolidando una labor continuada de apoyo al movimiento voluntario riojano.

"Treinta años después, seguimos compartiendo el mismo propósito: Impulsar un voluntariado transformador, comprometido y adaptado a los retos sociales del presente y del futuro", ha dicho Ruiz.

La Federación es, por tanto, "una referencia de colaboración entre entidades, administraciones y ciudadanía. El futuro del voluntariado pasa por modernizarse sin perder su esencia: Avanzar en digitalización, garantizar formación continua, reconocer las competencias que aporta la experiencia voluntaria y tejer alianzas con diferentes estamentos y organizaciones de la comunidad".

"Nuestro deseo -ha finalizado- es ensanchar la base social, atraer nuevos perfiles y facilitar la participación. Seguiremos trabajando para que el voluntariado sea un motor real de transformación social en La Rioja".