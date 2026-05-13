Hereu destaca el "gran papel" de La Rioja en la transformación del modelo turístico

El ministro de Industria y Turismo, Jorfi Hereu, en la empresa Avanzare - JPGE/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado hoy el "gran papel" de La Rioja en todos los conceptos de la transformación del modelo turístico.

Hereu, en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado que, en los últimos años, se han invertido 78 millones de euros en turismo en La Rioja.

Se ha hecho, ha dicho, "justamente para apoyar lo que necesitamos hacer a nivel de toda España, que es desconcentrar los destinos, diversificar los productos y experiencias, desestacionalizar el modelo turístico, digitalizar la experiencia, los destinos, las empresas y redistribuir mejor los beneficios del turismo".

"En todos estos conceptos, la Rioja tiene un gran papel", ha resaltado poniendo como "gran ejemplo el enoturismo"