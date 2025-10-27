Herida una mujer de 50 años tras sufrir un accidente con su moto en la calle Caballero de la Rosa de Logroño

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir una caída con su moto en la calle Caballero de la Rosa, número 27, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,35 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.