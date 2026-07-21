Un herido tras un accidente de tráfico por salida de vía y posterior vuelco de un camión hormigonera en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía y posterior vuelco de un camión hormigonera en la rotonda de las calles Río Miño con Río Guadalquivir de Lardero (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 10,00 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Lardero y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.