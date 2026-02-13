Un herido tras caer de su patinete en la rotonda de Gran Vía con Chile, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido la pasada noche tras sufrir un accidente al caer de su patinete en la rotonda entre las calles Gran Vía y Chile, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 22,30 horas de ayer, jueves, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el accidentado fue trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.