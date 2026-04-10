Herido un ciclista de 43 años tras sufrir una caída en la LR-254, en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
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Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 10 abril 2026 16:52
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LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 43 años y vecino de Lardero ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en el carril bici de la LR-254, en el término municipal de dicha localidad riojana.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 14,00 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.

Finalmente, el ciclista herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro.

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