Herido un ciclista de 43 años tras sufrir una caída en la LR-254, en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 43 años y vecino de Lardero ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en el carril bici de la LR-254, en el término municipal de dicha localidad riojana.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 14,00 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.

Finalmente, el ciclista herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro.